ZHAW zwingt Studenten eine Kreditkarte auf

Die Digitalisierung hält bei der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) Einzug. Statt auf Papier wird die Semesterrechnung den Studierenden an allen Standorten in Wädenswil, Winterthur und Zürich neu elektronisch auf einem speziellen Internetportal für Studenten zugestellt. Der papierlose Ablauf in der Studienadministration sei nachhaltiger und schneller, teilt die ZHAW mit.

Wer die Rechnung aber wie gewohnt per Überweisung bezahlen will, stösst dabei aber schnell an seine Grenzen. Kontoangaben der ZHAW sind nämlich keine zu finden, bezahlen kann man nur mit einer Kreditkarte oder einer Postfinance Card. Ausgerechnet jene sollen also mit einer Karte auf Pump bezahlen, die nur schwerlich an eine gängige Kreditkarte kommen: Junge Leute mit geringem Einkommen. Über das alternativ vorgeschlagene Konto bei der Postfinance verfügt nicht jeder. Eine Tatsache, die Studierende etwa auf Social Media empört.

Studierende kritisieren Vorgehen

Micha Neumair ist Präsident der Studierendenorganisation VSZHAW: Dass seine Hochschule die Digitalisierung vorantreibt, freut ihn grundsätzlich sehr: «Der Vorteil des neuen Systems ist, dass man die Semesterbestätigung sofort nach Bezahlung erhält», sagt der Wirtschaftsinformatik-Student. Früher hätte man bis nach Semesterbeginn im Februar warten müssen, um diese zu erhalten. Das neue System habe also Vorteile, weil die Semesterbestätigung oft bei mehreren Ämtern eingereicht werden muss: Etwa für Stipendien oder Ausbildungszulagen.

Doch Neumair nennt auch ein grosses Aber: Die Zahlungsmöglichkeiten sind aus seiner Sicht mangelhaft. Seine Studierendenorganisation hat deshalb schon bei der Bekanntgabe im vergangenen Jahr bei der ZHAW interveniert und mindestens Twint als Alternative gefordert. Die Bezahlapp fürs Smartphone lässt sich kostenlos mit einem Schweizer Bankkonto aufladen, wenn man nicht über eine Kreditkarte verfügt. Die ZHAW habe dies aber abgelehnt.

Alessandro Maranta, Leiter Stabsstelle Ressort Lehre der ZHAW, teilt auf Anfrage mit, weitere Zahlungsformen wie Twint seien in Planung. Weshalb die ZHAW nicht von Beginn an auf Twint setzte, lässt die Hochschule unbeantwortet. Zeit hätte die ZHAW genügend gehabt, weil Neustudierende, die vor etwas mehr als einem Jahr ins Studium starteten, bereits seit Studienbeginn über das neue Portal Rechnungen zahlen müssen.

Kreditkarte am Kiosk kaufen

Die ZHAW ihrerseits verweist darauf, dass Kreditkarten heutzutage an jedem Kiosk erhältlich seien. Diese Aussage ist zwar korrekt, doch die ZHAW scheint das studentische Portemonnaie vergessen zu haben: Wer am Kiosk eine solche Prepaid-Kreditkarte kauft, blättert für die Kreditkarte einmalig 39 Franken hin, jede Aufladung danach schlägt mit 4 Prozent Gebühren zu Buche. Wer also die Semestergebühren von 720 Franken auf diesem Weg bezahlen will, muss schon nur mit Gebühren der Einzahlung von knapp 30 Franken rechnen. Zum Vergleich: Für diesen Betrag lässt es sich viermal in den Mensen der ZHAW speisen.

Schlupflöcher gibt es für Studierende: Wer seine Semsterrechnung von Dritten bezahlen lässt, kann sich im Studiportal eine herkömmliche Rechnung generieren. Mit der eigenen Adresse hingegen schaltet die ZHAW auf Stur: «Ich habe versucht, beim Studiensekretariat meine eigene Adresse dafür anzugeben», sagt Neumair. Die ZHAW habe dies abgelehnt.

IBAN-Nummer auf Nachfrage

Das erstaunt: Denn Alessandro Maranta von der ZHAW teilt auf Anfrage mit, in «Ausnahmefällen» sei die Zahlung via E-Banking und einer IBAN-Kontonummer weiterhin möglich. «Die Studierenden fragen dafür die Studiengangsekretariate an.» In Abrede stellt Maranta aber nicht, dass es dabei noch zu Problemen kommt, wie sie Neumair erlebte: Da die Online-Bezahlung erst gerade Anfang Jahr eingeführt wurde, könne es sein, dass bei der internen Koordination mit den einzelnen Departementen noch Kinderkrankheiten bestehen würden. Ein Blick auf die Webseite der ZHAW zeigt, dass dort nach wie vor ein Hinweis auf die IBAN-Nummer fehlt, obwohl dutzende Fragen zum neuen Bezahlablauf online sind.

Klar ist: Der VSZHAW lässt sich damit nicht abspeisen. Er will die nun auch bei der Studierendenorganisation eingehenden Beschwerden sammeln und danach noch einmal mit der Hochschule das Gespräch suchen.

Es geht auch anders

Dass digitale Semesterrechnungen auch studentenfreundlicher möglich sind, zeigt die ETH: Sie bietet zwar das Zahlen per Kreditkarte ebenfalls an, ermöglicht aber auch die Zahlung per E-Banking, elektronischer Rechnung oder sogar bar an den Kassen auf dem Campus.