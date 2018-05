Ziehen der FCZ und die Grasshoppers bald nach Wädenswil?

Will sich der Wädenswiler Stadtpräsident und Kantonsrat Philipp Kutter (CVP) ein Denkmal setzen? Auf der Internetplattform Facebook hat er sich in den langjährigen Streit um ein Zücher Fussballstadion eingemischt.

«Vielleicht ist es an der Zeit, dass FCZ und GC weiter blicken und sich in Greater Zurich Area nach einem Standort umsehen. Ich würde jedenfalls gern mithelfen, in Wädenswil ein Stadion zu realisieren . . . Anruf genügt», so liesst sich der am 16. Mai um 0.41 Uhr morgens verfasste Eintrag auf der Facebook-Seite von Philipp Kutter. Was die Stadt Zürich seit Jahren nicht hinbekommt, soll nun also die Agglomeration richten.

Ein Stadion in Wädenswil?

Die leidige Vorgeschichte des Zürcher Fussballstadions kurz erklärt: Seit 2008 ist die Stadt Zürich ohne eigenes Stadion. Vor fünf Jahren entschied sich die Bevölkerung an der Urne gegen ein städtisch finanziertes Millionenprojekt. Der jüngste Vorschlag beinhaltet neben dem Stadion zwei Wohnhochhäuser und eine Genossenschaftssiedlung. Doch auch diese Lösung ist nicht definitiv. Unlängst forderte die Zürcher SP, dass auf die beiden Hochhäuser verzichtet werden soll. Ohne die Mieteinnahmen generierenden Hochhäuser wackelt aber die Finanzierung des Baus. In einer am Freitag gehaltenen Medienkonferenz vermeldet der Zürcher Stadtrat, man halte trotz SP-Kritik am Projekt fest.

Kurzum: Eine baldige Lösung zum Zürcher Fussballstadion scheint nicht in Sicht.

Erst Stadion, dann Olympiade

Der Eintrag von Philip Kutter hat in der Kommentarspalte verschiedenste Reaktionen ausgelöst. Von «Zuerst braucht der FC Wädi einen neuen Kunstrasen» über «Kutter löst einen Denkanstoss aus» bis hin zum wohl scherzhaft gemeinten «Und wenn die Infrastruktur vorhanden ist, bewerben wir uns für Olympia 2032». Für einen Beteiligten wäre der Standortwechsel an das linke Zürichseeufer durchaus interessant. Durch einen Umzug des Stadions würde sich der Arbeitsweg für den in Wädenswil wohnhaften FCZ-Präsidenten Ancillo Canepa um einiges verkürzen. Für eine offizielle Reaktion war der Unternehmer am Freitag aber nicht erreichbar.

Wie die Nachfrage bei Philipp Kutter zeigt, müssen die Wädenswiler aber auch in Zukunft nicht mit Scharen an Fussballfans am Bahnhof rechnen. «Es ist mir zwar ernst, wenn ich sage, dass die Standortsuche auf die Agglomeration ausgedehnt werden soll. Aber der Vorschlag von Wädenswil als neuen Standort war nicht ganz ernst gemeint», erklärt Philipp Kutter schmunzelnd. Ein Stadion wäre vielleicht ein interessantes Vorhaben, doch Wädenswil sei nicht optimal gelegen, da am Rande der Agglomeration und relativ weit entfernt von Zürich, erklärt Kutter.

CVP will Stadion in der Agglo

Aus der Luft gegriffen ist Kutters Vorschlag, dass die Fussballclubs sich für einen Standort ausserhalb der Stadtgrenzen umschauen sollten, nicht. Er kündigt an, dass die CVP diesbezüglich im Kantonsrat ein Postulat einreichen werde. «Nachdem sich abgezeichnet hat, dass auch der neuste Versuch von keinem Erfolg gekrönt sein wird, in der Stadt Zürich ein Fussballstadion zu bauen, sind dringend alternative Standorte zu prüfen», heisst es im Postulat. Erstunterzeichner ist der Kantonsrat Josef Wiederkehr. Der aus Dietikon stammende Politiker hat bereits einen konkreten Standortvorschlag.

Im Postulat heisst es, der ­Regierungsrat soll ein spezielles Augenmerk auf das Limmattal ­legen. «Eine Teilumnutzung des schlecht ausgelasteten Rangierbahnhofs Limmattal wäre geradezu ideal», berichtet Wiederkehr. Denn ob in der Stadt oder in der Agglo; Zürich habe seinen eigenen Hexenkessel verdient. (Zürichsee-Zeitung)