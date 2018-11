Zürcher Retourkutsche für Schwyzer Autobahntafel

Seit Oktober werden Autofahrer entlang der A3 mittels diversen Toursimustafeln im Kanton Schwyz willkommen geheissen. Die Tafeln steht jedoch nicht auf der Kantonsgrenze, sondern rund 3,5 Kilometer davor. Auf Höhe des Wädenswiler Rastplatzes Gerenau heisst es «Willkommen im Kanton Schwyz», wenige Hundert Meter weiter – ebenfalls noch auf Zürcher Boden – wird für den Hoch-Ybrig und das Kloster Einsiedeln geworben.

Eine Tatsache, die unlängst gar in der Zürcher Politik für Aufruhr gesorgt hat: So wollten drei Kantonsräte vom Zürichsee mittels einer Anfrage an den Regierungsrat wissen, ob diese Schwyzer Werbetafeln auf Zürcher Boden ein «Rückfall ins Mittelalter» seien.

Ein Fasnachtsscherz?

Nun scheint sich das Blatt gewendet zu haben - zumindest auf inoffizielle Weise. Umtriebige Bürger, die nicht auf die Antwort des Regierungsrates warten konnten, haben kurzerhand zu Pinsel und Hammer gegriffen und ihre eigene Willkommenstafel für den Kanton Zürich gezimmert. Zu stehen kam die Tafel kurz vor der Raststätte Fuchsberg – rund zwei Kilometer vor der Zürcher Grenze auf Schwyzer Boden.

Wer für den Autobahntafelscherz verantwortlich ist, konnte bislang nicht in Erfahrung gebracht werden. (pst)