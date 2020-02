Zürichsee-Schifffahrt florierte 2019

Fast 1,75 Millionen Fahrgäste hat die Zürichsee-Schifffahrtsgesellschaft (ZSG) im vergangenen Jahr an Bord ihrer Flotte begrüsst. Damit verzeichnet das Unternehmen zwar einen leichten Rückgang von 2.44 Prozent auf das Erfolgsjahr 2018 (1,78 Millionen), wie das Unternehmen meldet.

2018 war geprägt durch einen Traumsommer wie auch vom Comeback der Fahrgäste nach Abschaffung des unbeliebten «Schiffs-Fünflibers». Mit einem Plus von 7.84 Prozent liegt die ZSG jedoch deutlich über dem Fünf-Jahres-Schnitt (1,61 Millionen).

Am stärksten verlief das erste Quartal, allen voran der Februar. Dank sonnigem Winterwetter genossen so viele Passagiere wie noch niemals zuvor in einem Februar – eine Fahrt auf dem Zürichsee.

Perfekter Start ins neue Jahr

Die Themen-Sonderkurse («Erlebnisschiffe») brachten dem Unternehmen, das Teil des Zürcher Verkehrsverbunds (ZVV) ist, einen höheren Umsatz als im Vorjahr. Umgekehrt verlief die Bilanz bei den Schiffsvermietungen, in diesem Bereich verzeichnete die ZSG Mindereinnahmen.

Gut sind die Aussichten bisher für 2020: Der Start ins neue Jahr verlief sogar noch besser als 2019. Die milden Temperaturen und der erweiterte Fahrplan mit täglich zwei Grossen Seerundfahrten bescherten der ZSG im Januar um über ein Drittel mehr Passagiere als im Vorjahr.

