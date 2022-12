Bundesgericht weist Fall zurück – Horror-Crash in Bülach muss nochmals vor Obergericht Der tragische Unfall, der 2017 zum Tod einer schwangeren Beifahrerin führte, wird nochmals verhandelt. Alexander Lanner

Im schwarzen Lieferwagen (hinten rechts) sass der Unfallverursacher, im schwarzen Ford die hochschwangere Beifahrerin. Foto: Kantonspolizei Zürich

Bereits vor mehr als fünf Jahren – genauer im Juni 2017 – starb eine hochschwangere Frau bei einem tragischen Autounfall im Bülacher Hardwald. Ein Lieferwagenlenker fuhr damals in eine stehende Kolonne. Er knallte in ein Auto, in dem die Frau als Beifahrerin sass. Das Auto wurde danach auf die Gegenfahrbahn vor einen entgegenkommenden Sattelschlepper geschleudert.