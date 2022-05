Abbruch in Dielsdorf – Hotel beim Bienengarten muss 20 Wohnungen weichen Neben dem Restaurant Bienengarten in Dielsdorf sind Bauarbeiten im Gang. Das Restaurant bleibt aber durchgehend offen. Andrea Söldi

Die acht Hotelzimmer waren zwar gut belegt, aber Wohnungen sind lukrativer. Foto: Sibylle Meier

Vom ehemaligen Hotel beim Restaurant Bienengarten in Dielsdorf ist nicht mehr viel übrig: Am Montag fuhr ein grosser Bagger auf und riss den Anbau mit acht Zimmern ab. Auf dem Areal ist ein frei stehendes Mehrfamilienhaus mit 20 Wohnungen geplant. «Das Restaurant Bienengarten bleibt bestehen», versichert Marc Möhl von der Firma Aveon aus dem appenzellischen Teufen, welche das Grundstück Ende 2021 erworben hat. Zwischen Restaurant und Neubau entstehen neue Parkplätze für Gäste. Die acht Kleinwohnungen im Obergeschoss des Restaurants werden renoviert, und die Fassade, an die der Anbau grenzte, wird neu erstellt, sodass sie zum restlichen Gebäude passt.