Pioniertat abgeschmettert – Hotelleriesuisse scheitert mit Frauenquote Die Delegierten lehnten bei ihrem Treffen in Lausanne eine Geschlechterquote ab – allerdings nur knapp. Cyrill Pinto

Forderte eine Frauenquote in der Hotelleriesuisse-Führungsriege: Janine Bunte, Chefin der Schweizerischen Jugendherbergen. Foto: Christian Pfander

Es wäre einer Revolution gleichkommen. Als erster Arbeitgeberverband hätte Hotelleriesuisse am Freitag an seiner Delegiertenversammlung in Lausanne eine Geschlechterquote in seinen Statuten verankern können. 60 Frauen des Verbands forderten die Umsetzung einer Frauenquote von mindestens 40 Prozent in der Verbandsleitung bis 2026.

Denn obwohl in der Hotellerie mehr als 55 Prozent Frauen arbeiten, sind in den obersten Führungsorganen des Verbands nur 3,6 Prozent der Sitze von Frauen besetzt.

Nach lebhafter Diskussion nahmen die Delegierten den Antrag zwar mit 67 zu 58 Stimmen an. Doch weil für eine Statutenänderung eine Zweidrittelmehrheit nötig wäre, hatte er bei den mehrheitlich männlichen Delegierten trotzdem keine Chance.