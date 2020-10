Erweiterung Hotel Riverside – Hotelprojekt in Glattfelden vorderhand auf Eis gelegt Es sind keine gute Zeiten für Seminar- und Kongresshotels: Auch Hans-Ulrich Lehmann wartet mit der Erweiterung seines Hotels Riverside ab. Andrea Söldi

Wie in einem Hochsee-Tanker sollten sich die Gäste des Neubaus namens Riverdock fühlen. Doch ob er jemals realisiert wird, ist unsicher. Visualisierung: ZVG

Noch im Februar hatte Unternehmer Hans-Ulrich Lehmann grosse Pläne in Zweidlen: Ein markanter Bau im Look eines Hochsee-Tankers sollte sein Hotel Riverside an der Glatt mit gut 100 neuen Gästezimmern erweitern. Der Neubau namens Riverdock sollte wie aufeinandergestapelte Schiffscontainer aussehen. Auf dem Dach war eine Freiluftbar vorgesehen. Und sogar ein waschechter Hafenkran sollte am beschaulichen Flüsschen zu stehen kommen. Doch unterdessen hat man nichts mehr von dem Projekt gehört.

Die Rekursfrist ist längst verstrichen – und blieb gemäss Angaben der Gemeinde Glattfelden ungenutzt. «Es gab keine Einsprachen», teilt Gemeindeschreiber Valentino Vinzens mit. «Die Bevölkerung schätzt das Riverside mit der gesamten Gastronomie rund herum.»