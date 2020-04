Tourismusbranche stark betroffen – Hotels verfolgen verschiedene Strategien im Kampf gegen Corona Die Hotels im Unterland haben ihren Betrieb stark minimiert oder mussten sogar ganz schliessen. Bis sich die Branche wieder erholt, könnte es noch eine Weile dauern. Julia Hüsler

Yolanda Urschinger ist HozBesitzerin des Hotels Zum Goldenen Kopf in Bülach. Sie und ihr Mann Leo bieten zwar noch Zimmer an, das Restaurant ist zurzeit jedoch geschlossen. Foto: Sibylle Meier

Die Tourismusbranche ist von der Corona-Pandemie stark betroffen. Dies lässt sich besonders gut an den Hotels in der Region aufzeigen. Alle kämpfen auf ihre eigene Art und Weise ums Überleben, ziehen aber gleichzeitig am selben Strang. Ob sie letztlich mit einem Sieg belohnt werden, ist zurzeit noch unklar. Jene Hotels, welche noch offen sind, haben ihren Betrieb auf ein Minimum heruntergefahren.