Hotspot Schweiz – Wie entsteht eigentlich eine Hitzewelle? Die aktuelle Hitzeperiode könnte rekordverdächtig lang werden. ETH-Forschende haben herausgefunden, wie es zu extremen Temperaturen kommt, und erklären, wie es nun weitergeht. Martin Läubli

Gut möglich, dass die nächsten sieben Tage als Hitzetage gelten werden, sagt Meteo Schweiz: Badende am Genfersee. Foto: Cyril Zingaro (Keystone)

Es soll ein «eindrucksvolles Finale» geben, schreibt der nationale Wetterdienst Meteo Schweiz in seinem Blog. Gemeint ist das mächtige Hoch, das der Schweiz und unseren Nachbarländern eine ungewöhnliche Hitzewelle liefern soll. Falls sich die Prognosen tatsächlich bewahrheiten, so wäre die Länge der bevorstehenden Hitzeperiode zumindest für die zweite Hälfte des August an manchen Messstationen in der Schweiz rekordverdächtig. (Lesen Sie weiter: Am Wochenende wird es bis zu 35 Grad heiss)