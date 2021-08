Medaillen abgeräumt – Hüntwangen ehrt seine Sportskanonen Die Gemeinde Hüntwangen hat am Montag vier junge Sportlerinnen und Sportler ausgezeichnet, die im vergangenen Jahr Höchstleistungen erbracht haben. Manuel Navarro

Sie gewannen im Jahr 2020 Medaillen für Hüntwangen (v.l.n.r.) Vivien von Ballmoos, Luana Kappeler, Julian Eisenegger, Njaal Aase. Geehrte wurden sie von Gemeinderat Peter Merkt (rechts). Foto: Leo Wyden

Weniger als 1100 Personen leben in Hüntwangen, der kleinen, aber idyllischen Gemeinde im Rafzerfeld. Mit umso grösserem Stolz hat Gemeinderat Peter Merkt, zuständig für das Ressort Sport, am Montagabend vier junge Menschen ausgezeichnet, die für das kleine Dorf im vergangenen Jahr an Schweizer Meisterschaften brilliert haben. Gleich vier Athletinnen und Athleten – zwei Frauen und zwei Männer, alle weniger als 20 Jahre alt – wurden in der Goldbachschüür für ihre Leistungen ausgezeichnet.

Erzielt wurden die Medaillen in den unterschiedlichsten Disziplinen. Luana Kappeler erkämpfte sich im Team-Wettbewerb indoor im Tennis die Silbermedaille in der Kategorie U-15. Vivien von Ballmoos wurde Zweite in der Kategorie Pony D Elite im Springreiten. Den dritten Platz im Armbrustschiessen kniend an den Jungschweizermeisterschaften erreichte Julian Eisenegger. Und Njaal Aase hat über 2000 Meter Steeple bei den Junioren die Silbermedaille gewonnen.