Entweder ohne Schutzkonzept oder gar nicht – Hüntwangen plant sein Dorffest ohne Coronavirus Nach 17 Jahren soll 2021 in Hüntwangen wieder ein Dorffest stattfinden. Das Organisationskomitee plant es bislang ohne besondere Schutzmassnahmen gegen das Coronavirus. Manuel Navarro

In Hüntwangen soll 2021 ein grosses Fest stattfinden. Das OK hofft, dass dann keine Schutzmassnahmen gegen das Coronavirus mehr getroffen werden müssen. Foto: PD

Mit 6000 Gästen rechnet man. Diese sollen in 20 Festwirtschaften umsorgt werden und sich an einem breiten Angebot von, Stand heute, schon 38 Attraktionen und Events erfreuen können. So weit die Eckdaten des Dorffäscht Hüntwangen 2021, wie sie am Informationsabend am Montag vom Organisationskomitee skizziert wurden.