Einstimmig angenommen – Hüntwangen winkt Budget durch Der Gemeinde stehen hohe Investitionen bevor. Trotzdem wird der Steuerfuss noch nicht erhöht. Manuel Navarro

Noch bleibt der Steuerfuss in Hüntwangen gleich. In zwei bis drei Jahren könnte er ansteigen. Foto: Florian Schaer

An der Gemeindeversammlung in Hüntwangen fielen die Entscheide eindeutig aus: Alle Geschäfte wurden einstimmig von den 26 Stimmberechtigten angenommen. So genehmigte die Versammlung die Jahresrechnung 2019 – die Versammlung im Sommer, in welcher dieses Geschäft normalerweise behandelt wird, war ausgefallen – mit einem Minus von knapp 700’000 Franken bei einem Gesamtaufwand von 3,9 Millionen Franken.

Das Budget für 2021 sieht nun einen im Vergleich zu 2020 und 2019 höheren Gesamtaufwand von 4,2 Millionen Franken vor. Der Gemeinderat rechnet mit einem Minus von knapp 640’000 Franken. Der Steuerfuss der politischen Gemeinde wurde auch weiterhin wie bisher auf 35 Prozent festgesetzt. Dies, obwohl in Hüntwangen zwei Investitionen anstehen, für die verhältnismässig hohe Beträge fällig werden. 2,46 Millionen Franken wird das Hochwasserschutzprojekt für den Dorfbach kosten, zudem wird ein Beitrag von 350’000 Franken für die Finanzierung der Tiefgarage Türmliwiese fällig. Über diese beiden Vorhaben muss indes noch separat an der Urne und an einer Gemeindeversammlung abgestimmt werden. Am Donnerstagabend empfahlen die Stimmberechtigten aber einstimmig die Annahme des Kredits für den Dorfbach. Der Gemeinderat will den Steuerfuss noch nicht erhöhen, weil er zuerst noch mehr Gewissheit haben möchte, wie viel zusätzlicher Steuerertrag in den nächsten Jahren tatsächlich benötigt wird. So arbeitet die Exekutive etwa daran, Grundstücke im Baurechtsvertrag abzugeben, um Zinseinnahmen zu generieren. Zudem wird die Gemeinde voraussichtlich künftig mehr Subventionen für die Gemeindestrassen erhalten.