Hürdensprinter Jason Joseph – Endlich im Final – und doch nicht zufrieden Der 24-Jährige qualifiziert sich erstmals für einen WM-Final. Doch dann ärgert er sich nach Rang 7 über sich selbst. Marco Oppliger UPDATE FOLGT

Das hatte er sich anders vorgestellt: Jason Joseph nach dem WM-Final über 110 m Hürden. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Und dann liegt er da, eine gute Minute lang. Er hält sich die Hände über seinem Kopf. Es ist ein Bild, das keiner grossen Worte bedarf. Jason Joseph hadert. Erstmals überhaupt hat er sich für einen WM-Final qualifiziert, mit der achtschnellsten Zeit im Halbfinal.

Doch der Sprint zu den Medaillen über die 110 m Hürden, er missglückt dem 24-Jährigen. Zwar erwischt er einen formidablen Start, doch dann gerät er nach der siebten Hürde aus dem Rhythmus, in 13,28 kommt er schliesslich als Siebter ins Ziel – wobei auf seiner Bahn drei Hürden am Boden liegen. Und so dürften bei ihm zwiespältige Gefühle zurückbleiben. Da ist der langersehnte Finaleinzug auf der einen Seite – aber da dürfte eben auch die Gewissheit sein, dass er es auf dieser Bühne besser hätte machen können.

Gold sichert sich der Amerikaner Grant Holloway in 12,96 – zum dritten Mal nach 2019 und 2022. Silber geht an den jamaikanischen Olympiasieger Hansle Parchment. Holloways Landsmann Daniel Roberts holt Bronze.

