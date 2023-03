Eishockey: Der SCB ist wieder da

Bern gleicht im Derby gegen Biel mit einem Heimsieg den 0:2-Rückstand aus: Der SC Bern schien nach zwei Spielen in dieser Best-of-7-Serie erledigt. 0:3 und 2:4 verlor er gegen Biel, er war nie in der Nähe eines Sieges. Der SCB enttäuschte zudem mit Disziplinlosigkeiten, bei der zweiten Partie löste DiDomenico vier Sekunden vor Schluss gar eine Massenschlägerei aus, weil er den am Boden liegenden Lööv einen Slapshot an den Hintern pfefferte.

Tempi passati. Beim SCB ist die Disziplin wieder zurück, das ist wohl der Hauptgrund für die Rückkehr in die Serie. In Spiel 4 begingen die Berner kein einziges Foul, die einzige SCB-Strafe gab es wegen Spielverzögerung. In einem grundsätzlich wenig harten oder emotionalen Spiel siegten die Berner 3:2 und bestätigten das weitaus spektakuläre 5:3 vom Samstag in Biel. Bis fünf Minuten vor Schluss führte der SCB dank zwei Toren Mosers 3:1, Hofers Anschlusstor brachte die Spannung zurück.

Im zweiten Spiel des Abends gelang auch Lugano der Ausgleich zum 2:2 in der Serie. Die Tessiner besiegten Servette dank eines Treffers von Fazzini in der 2. Minute der Verlängerung.

La Chaux-de-Fonds ist Meister

In der Swiss League steht der Meister bereits fest, La Chaux-de-Fonds gewann auch Spiel 4 gegen Olten, diesmal 2:0 auswärts. Die Neuenburger treffen in der Ligaqualifikation auf den Verlierer des Playouts zwischen Langnau und Ajoie. Dort steht es nach dem zweiten Sieg in Folge der Jurassier (2:1) nun 2:2. (kk)