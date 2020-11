Bürgerwehr braucht Verstärkung – Hüttikon sucht «besonnene» Bürger für den Sicherheitsdienst Der Hüttiker Sicherheitsdienst macht Einbrechern und Vandalen das Leben schwer. Manchmal hilft er aber auch bei der Suche nach dem entlaufenen Büsi. Martina Hagenauer

Die Mitglieder des Sicherheitsdiensts sind immer zu zweit unterwegs und beobachten genau das Geschehen auf den Hüttiker Strassen. Foto: Raisa Durandi

In den allermeisten Fällen geschieht überhaupt gar nichts – und das ist gut so. Zwar patrouillieren die Personen des Gemeindesicherheitsdienstes (GSD) regelmässig, um Vandalen und Einbrecher abzuschrecken, doch im kleinen Furttaler Dorf ist die Situation fast immer friedlich. Immer war das aber nicht so: Bevor der Sicherheitsdienst vor mehr als 20 Jahren eingeführt worden war, wurde das Dorf, das für eine eigene Gemeindepolizei zu klein ist, regelmässig von Einbrechern heimgesucht. Heute präsentiert sich die Situation umgekehrt: «In Hüttikon wird deutlich weniger eingebrochen als in anderen Gemeinden», weiss Dorothee Stoevesandt, Leiterin des GSD.