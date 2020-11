Gesundes aus Rafz – Hummus aus regionalen Kichererbsen Eine kleine Sensation. Im Hofladen des Spargelhofs Rafz gibt es seit wenigen Tagen erstmals Jucker-Hummus aus regionalen Kichererbsen. Beatrix Bächtold

Auf dem Spargelhof Jucker in Rafz gibts jetzt auch Hummus aus Kichererbsen. Foto: Raisa Durandi

Neben Wintergemüse, Gänsen und Kürbissen sind die 200-Gramm-Schraubgläser im Moment der Renner im Verkaufsladen in Rafz. «Jucker Farm Hummus nature hausgemacht» oder «Jucker Farm Hummus mit Tomaten hausgemacht» steht auf den Etiketten. Man liest auch, dass der Inhalt zu 69 Prozent aus hofeigenen Kichererbsen besteht und andere Zutaten wie Rhabarbersaft und Knoblauch ebenfalls «made by Jucker» sind.

Uralte Nutzpflanze

Die Kichererbse ist eine uralte Nutzpflanze. Schon in der Steinzeit bauten die Menschen diesen Protein- und Eiweissspender an. Das einjährige Pflänzchen liebt magere Böden und gedeiht in den subtropischen Gebieten der Erde. Marktführer sind Indien und Australien. In der Schweiz jetzt auch der Jucker-Spargelhof in Rafz. «Es liegt wohl schon an der Erwärmung des Klimas, dass wir uns an dieses Experiment heranwagen konnten», sagt Hofleiter Sven Studer und schleppt einen 25-Kilo-Sack, gefüllt mit Kichererbsen, aus der Lagerhalle. Er reisst ihn auf, greift hinein und holt eine Handvoll goldgelber Kichererbsen an die Wintersonne. «Wahnsinn. Es hat funktioniert», sagt er, und man sieht ihm an, wie sehr ihn das freut.