Regensberg – Hunde schenken Lichtblicke 15 Kinder und Jugendliche der Stiftung Schloss Regensberg besuchten die Abri-Therapiehunde auf dem Hundeplatz der Hundetherapie und -schule Bodmer im Aathal. Lilian Cruz

Ein Junge hat den kleinen weissen Vierbeiner besonders ins Herz geschlossen. Foto: PD

«Kann ich wieder mit Zino den Ball werfen?», fragt ein Junge gleich zu Beginn. Die beiden kennen sich nämlich schon von den letzten Besuchen. «Der grüne Ball ist sein Lieblingsspielzeug», erinnert er sich. Ein anderer Junge sagt: «Das sind alles Ehrenmänner und -frauen». Damit meint er die zehn Hundeführer und Hundeführerinnen des Vereins Abri, welche den Mittwochnachmittag mit den Jungs auf dem Hundeplatz verbringen. Jedes Kind kann sich einen Hund aussuchen – ob Zwergspitz, Labrador, Jack Russel oder Malinois, für jeden hat es einen Vierbeiner dabei.

Berührende Begegnungen

Und dann geht es auch schon los. Die Kinder und Jugendlichen lernen, wie man die Hunde an der Leine führt, schicken sie durch den Agility-Tunnel oder spielen mit ihnen mit dem Ball. Ein Junge hat den braunen Labrador besonders ins Herz geschlossen und möchte mit ihm Zeit auf der Bank verbringen. Für das Team sind solche Begegnungen jedes Mal berührend. Es sind die einfachen Momente, welche diesen Kindern mit solchen Schicksalsschlägen Freude bereiten und es ist das Strahlen in den Augen, das anspornt, weiterzumachen.



«Ohne die Hundetherapie und -schule Bodmer gibt es keinen Verein Abri», so Monika Rutschmann-Bodmer, die Gründerin der Hundeschule und Initiantin des Vereins. Hunde waren schon vor der Gründung der Hundeschule vor über 25 Jahren ein wichtiger Bestandteil ihres Lebens. Sie erfuhr in ihrer Kind- und Jugendzeit früh Missbrauch und Verlust und es waren die Tiere, die ihr immer wieder Lichtblicke schenkten. Das war auch der Beweggrund, den Verein Abri zu gründen, um auch anderen solche Lichtblicke zu ermöglichen. In ihrer Hundeschule bildet sie auch die Abri-Therapiehunde und ihre Hundeführer aus.

Das zwei- und vierbeinige Team besucht regelmässig Kinder und Jugendliche in Heimen, Psychiatrien, Spitälern und Hospizen und ist mit den Therapiehunden auch im Zürcher Lighthouse sowie in Alters- und Pflegeheimen unterwegs. Die Hunde sind einfach da und schenken Lichtblicke für den Moment.

