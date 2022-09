Zeitreise ins Jahr 2005 – Hundeattacke in Oberglatt erschütterte die Schweiz Ein Sechsjähriger wurde im Dezember 2005 auf dem Weg in den Kindergarten Opfer eines Hundeangriffs. Der furchtbare Vorfall bewegte die Menschen im ganzen Land. Daniela Schenker

Ein Gedenkstein in Oberglatt erinnert an den sechsjährigen Süleyman, der dort am 1. Dezember Opfer einer brutalen Pitbull-Attacke wurde. Archivfoto: Keystone

Kerzen, Blumen und Plüschtiere, niedergelegt unweit eines Kindergartens in Oberglatt, waren Ausdruck tiefer Betroffenheit. Damit gedachten Menschen des Opfers eines furchtbaren Dramas. An dieser Stelle war am 1. Dezember 2005 ein sechsjähriger Kindergartenschüler Opfer einer Attacke von drei Hunden geworden. Die unbeaufsichtigten Pitbulls fielen über den Jungen her, als er kurz nach halb neun morgens auf dem Weg in den Kindergarten war. Der kleine Süleyman starb noch vor Ort. Die brutale Attacke rüttelte die Menschen im Land auf. Der damalige Bundesrat Joseph Deiss persönlich versprach der Familie eine Verschärfung der Gesetze. Ein solcher Fall sollte sich nicht mehr wiederholen.