Bezirke Bülach und Dielsdorf – Hundert Verstösse gegen Corona-Regeln Auch wenn sich der Aufgabenbereich der Statthalterämter Bülach und Dielsdorf wegen Corona erweitert hat, gab es 2020 insgesamt weniger Straffälle als noch im Jahr zuvor. Flavio Zwahlen

Die Polizei ist stets darum besorgt, dass die Corona-Massnahmen überall eingehalten werden. Hier kontrollierte eine Patrouille der Kantonspolizei einen Lebensmittelladen in Dielsdorf. Bild: Leo Wyden

Wer keine Schutzmaske trägt oder die Quarantänemassnahmen missachtet, riskiert eine Busse. Was vor einem Jahr noch völlig utopisch geklungen hätte, ist inzwischen Realität. Das Coronavirus erweiterte daher auch den Aufgabenbereich der Zürcher Bezirksbehörden. So haben allein die beiden Unterländer Statthalterämter in Bülach und Dielsdorf hundert Verstösse gegen Corona-Regeln verzeichnet. Im kürzlich veröffentlichten Jahresbericht 2020 des Statthalteramts Bülach heisst es: «Neu hinzugekommen sind Übertretungen gegen Corona-Massnahmen, etwa wegen Nichteinhalten des Prostitutionsverbotes und Missachten der Maskentragpflicht. Aber auch wegen Verstössen gegen die angeordnete Quarantäne, gegen die Vorgaben zu Schutzkonzepten und gegen die Erhebung von Kontaktdaten wurden Strafbefehle erlassen.»