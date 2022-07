Eröffnung Aussichtsturm Hardwald – Hunderte erklimmen die neuste Attraktion des Glattals Das lang ersehnte Eröffnungsfest für den höchsten reinen Aussichtsturm des Kantons Zürich hat viel Volk angelockt. Auch die geladene Regierungsrätin kam ins Schwärmen. Christian Wüthrich

«Wooow», «so cool», «fantastisch», «phänomenal». Kaum oben angelangt, ist die Anstrengung gewichen. Nach exakt 210 Treppenstufen über dem Waldboden und einem Schritt hinaus auf die Aussichtsplattform des neuen Hardwaldturm setzt an diesem Samstagnachmittag bei allen unisono eine euphorisierende Hochstimmung ein. Ganz egal ob Gemeinderätin, Stadtpräsident, Regierungsrätin, geladene Gäste oder Schaulustige aus der Umgebung: Alle sind beeindruckt vom Rundblick.

«Das ist kein Pflichttermin für mich.» Jacqueline Fehr (SP), Regierungsrätin auf dem neuen Hardwaldturm

Dass mitten im Hardwald zwischen Kloten und Wallisellen etwas Besonderes entstehen würde, hatte sich schon während der Bauzeit herumgesprochen. Nun ist der mit 41,5 Metern grösste reine Aussichtsturm des Kantons Zürich fertig. Seit Samstagnachmittag ist er frei zugänglich und zieht die Leute in Scharen an.

Als höchste Politikerin vor Ort, beehrt Regierungsrätin Jacqueline Fehr (SP), die Eröffnungszeremonie. Nach der obligaten «Erstbesteigung» des Turms kommt sie regelrecht ins Schwärmen und strahlt mit Sonne, Gästen und ihrem Gastgeber, Forstrevierpräsident Christian Pfaller (SVP), um die Wette.

«Das ist für mich kein Pflichttermin», winkt sie ab und lacht entspannt. Als gebürtige Wallisellerin habe sie sich besonders auf diesen Anlass gefreut, erzählt sie, denn sie habe ein Bild aus der Bauzeit des Gemeinschaftswerks der fünf Hardwaldgemeinden (Wallisellen, Kloten, Opfikon, Dietlikon und Bassersdorf) zu Gesicht bekommen. Der imposante Ausblick verbindet, man spricht miteinander und bestaunt die Landschaft, Flugzeuge, Städte und Dörfer der Umgebung. Der Gastgeber erklärt vom Turmbau und Fehrs Blick schweift über die Region ihrer Kindheit, mit der sie sich noch immer verbunden fühlt, obschon sie schon lange in der Eulachstadt lebt.

Stolz auf die gelungene Zusammenarbeit

«Wir haben auch Aussichtstürme bei uns in Winterthur», sagt sie. Aber dieser hier im Hardwald sei nun wirklich speziell. Sie habe ein Bild gesehen aus der Bauzeit und schon unfertig habe ihr der Bau imponiert. «Das ist ein sehr schöner Turm», gratuliert sie insbesondere auch den beteiligten fünf Hardwaldgemeinden und allen, die es möglich gemacht haben, dass im Glattal nun eine neue Attraktion steht, die weit darüber hinaus ausstrahlt.

Grosser Stolz erfüllt auch die Dietliker Gemeindepräsidentin Edith Zuber (SVP), die in ihrer Ansprache die gute Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden lobt. Der Turm steht auf Dietliker Boden und so sei sie immer wieder gefragt worden, wer denn hinter diesem imposanten Projekt steht. Und immer habe sie gern betont, dass es alle fünf Hardwaldgemeinden seien. «Tragt euch und dem Turm bitte Sorge», lautet ihr Apell an die Anwesenden und auch die, die noch kommen werden, um den Turm zu sehen.

Das Bauwerk ist aber nicht nur ein simpler, funktionaler Ausguck, sondern eine kunstvolle Skulptur, wofür das ebenfalls anwesende Architektenpaar von allen Seiten viel Lob entgegennehmen darf. «Es war ein Buben- und Mädchentraum für uns, das hier realisieren zu dürfen», sagt Nadja Frei vom Architekturbüro Luna Productions.

Der wohl schönste Turm der Schweiz

Ihr Mann Lukas Frei pflichtet ihr bei und spricht mit etwas Schalk gar vom grössten Aussichtsturm der Schweiz. Denn schliesslich rage das Bauwerk ja auch noch 20 Meter tief in den Boden, womit man auf insgesamt über 61 Meter Grösse komme. Genau genommen ist der neuste Zürcher Turm jedoch hinter zwei Bernbieter Objekten der drittgrösste Holzturm der Schweiz. Aber nach dem Urteil der meisten Besucherinnen und Besucher am Eröffnungstag, der wohl Schönste. Unbestritten ist er jedenfalls ein wahrer Hingucker. Davon zeugen auch die vielen Selfies und Gruppenbilder, die geschossen werden vor, neben, im und auf dem Turm.

«Mit diesem Turm ist die Umsetzung in Perfektion gelungen.» Christian Angst, Filialleiter ZKB Kloten

Zur offiziellen Eröffnung, hat sich das rund 1,2 Millionen Franken teure Bauwerk als wahrer Besuchermagnet entpuppt. Die Idee dazu gab vor rund 15 Jahren Opfikons Stadtrat und Bauer direkt am Rand des Hardwaldes, Bruno Maurer (SVP). Nachdem der Sicherheitszonenplan für Bauten rund um den Flughafen vom Bund kürzlich revidiert wurde und die Zürcher Kantonalbank (ZKB) auch noch eine Jubiläumsdividende ausschüttete, verbunden mit dem Wunsch, mit dem Geld etwas für die gesamte Bevölkerung zu tun, war der ultimative Anstoss für den Turmbau gegeben. ZKB-Vertreter Christian Angst, Filialleiter aus Kloten, meinte ganz oben sichtlich angetan vom Resultat: «Mit diesem Turm ist die Umsetzung in Perfektion gelungen.»

