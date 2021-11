Lage in Belarus verschärft sich – Hunderte Migranten sind auf dem Weg zur Grenze nach Polen Polens Regierung glaubt, eine grosse Zahl von Menschen könnte versuchen, die Grenze zu durchbrechen. Sie hat deshalb einen Krisenstab einberufen.

In der Nähe des Ortes Kuźnica Białostocka haben sich Hunderte Migranten auf belarussischer Seite versammelt. Auf polnischer Seite beobachten Grenzschutzbeamte die Szene. Foto: Twitter

Eine grössere Gruppe von Migranten bewegt sich nach Angaben der Behörden in Belarus zu Fuss auf die Grenze zum EU-Nachbarland Polen zu. Auf Fotos ist zu sehen, wie Hunderte Menschen ihr Hab und Gut tragen.

Der Grenzschutz der autoritär geführten Ex-Sowjetrepublik erklärte am Montag nach einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Belta, man habe «alle notwendigen Massnahmen» ergriffen, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Aus Sicht der polnischen Regierung könnte die Gruppe versuchen, in der Nähe des Ortes Kuznica Bialostocka die Grenze zu durchbrechen. «Nach neuesten Informationen steht diese riesige Gruppe von Migranten unter der Kontrolle von bewaffneten belarussischen Einheiten, die entscheiden, wohin sie gehen darf und wohin nicht», schrieb Geheimdienstkoordinator Stanislaw Zaryn auf Twitter. Er sprach von einer weiteren feindlichen Aktion des Nachbarlands gegen Polen. Die polnische Regierung berief deshalb einen Krisenstab ein.

Deutschland gilt als Hauptziel

Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko sieht sich in der Kritik, Menschen aus Krisenregionen einfliegen zu lassen, um sie dann in die EU zu schleusen. Er hatte als Reaktion auf Sanktionen gegen sein Land erklärt, Menschen auf ihrem Weg zu einem besseren Leben im «gemütlichen Westen» nicht mehr aufzuhalten. In der Grenzregion gab es bereits mehrere Todesfälle unter Migranten. Die EU-Staaten Polen und Litauen haben in den vergangenen Monaten Tausende Grenzübertritte gemeldet. Deutschland gilt als ein Hauptziel der Migranten.

Die EU erkennt Lukaschenko seit der umstrittenen Präsidentenwahl im vergangenen Jahr nicht mehr als Staatsoberhaupt von Belarus (früher: Weissrussland) an. Unterstützt wird der «letzte Diktator Europas», wie ihn Kritiker nennen, von Russlands Präsident Wladimir Putin. Der Kreml begrüsste am Montag das Vorgehen der Behörden in Zusammenhang mit den Migranten.

Nato warnt Belarus Infos einblenden Die Nato hat Belarus vor der Instrumentalisierung von Flüchtlingen gegen das Militärbündnis gewarnt. Die Nato sehe die «jüngste Eskalation an der Grenze zwischen Polen und Belarus» mit Sorge, erklärte ein Vertreter der Allianz am Montag in Brüssel. Das Militärbündnis stehe bereit, die Verbündeten zu unterstützen und für Sicherheit zu sorgen. Nach Angaben der Regierung in Warschau versuchten zuletzt hunderte Menschen, von Belarus über Polen in die EU zu gelangen. Der Nato-Vertreter erklärte dazu, mit dieser «Welle» von Flüchtlingen setze der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko die Nato-Mitgliedstaaten Litauen, Lettland und Polen gezielt unter Druck. Es sei «unakzeptabel wie das Lukaschenko-Regime Flüchtlinge als hybride Taktik einsetzt». Eine Sprecherin des Auswärtigen Amts in Berlin sagte, es gebe «Hinweise, dass das Minsker Regime die Menschen trotz der widrigen Verhältnisse und auch der winterlichen Temperaturen immer wieder zur Grenze schickt, zum Teil mit Zwang». Es werde weiter an einer gemeinsamen EU-Reaktion «auf dieses perfide und menschenverachtende Verhalten von Herrn Lukaschenko» gearbeitet. Die EU wirft dem autoritär regierenden Lukaschenko vor, Flüchtlinge aus dem Nahen Osten gezielt in die EU zu schleusen, um auf diese Weise Vergeltung für europäische Sanktionen zu üben. Verschärfte Strafmassnahmen sind bereits in Vorbereitung. Am Montag in einer Woche dürfte das Thema erneut die EU-Aussenminister in Brüssel beschäftigen. Ende November tagen zudem die Aussenminister der Nato-Staaten in der lettischen Hauptstadt Riga. (afp)

sda/nlu

Fehler gefunden?Jetzt melden.