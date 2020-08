Infizierte sind früher ansteckend – Hunderte Schweizer müssten zusätzlich in Corona-Quarantäne Forscher der ETH Zürich haben einen Fehler in einer wichtigen Covid-19-Studie gefunden. Nun prüft der Bund eine Ausweitung der Quarantäneregeln beim Contact-Tracing. Fabian Fellmann

Einchecken mit Ausweis und Mobiltelefon: Clubs erfassen Kontaktdaten von Besucherinnen und Besuchern, um das Contact Tracing im Fall einer Ansteckung zu ermöglichen. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Mehr als 4500 Personen sitzen derzeit in der Schweiz in Corona-Quarantäne, weil sie mit einer infizierten Person engen Kontakt hatten. Eigentlich müssten es aber viel mehr sein: Derzeit werden rund 20 Prozent der infizierten Kontakte übersehen, schätzt Sebastian Bonhoeffer, Professor für theoretische Biologie an der ETH Zürich.

Der Grund dafür ist ein Fehler in den wissenschaftlichen Grundlagen für das Contact-Tracing. Dabei müssen Infizierte alle Personen angeben, mit denen sie Kontakt hatten, während sie ansteckend waren. Bisher nehmen die Behörden an, dass dieser Zeitabschnitt 48 Stunden bevor erste Symptome wie Husten oder Verlust des Geruchssinns einsetzen beginnt.

Fehler in wichtiger Studie aufgespürt

Bonhoeffer, der auch Mitglied der wissenschaftlichen Covid-Taskforce des Bundes ist, sagt nun: «Ich empfehle, dass man in Zukunft weiter zurückschaut, etwa drei bis vier Tage vor Symptombeginn.» Es geht um eine heikle Phase: Ein Infizierter hat keine Anhaltspunkte dafür, dass er das Virus in sich trägt und weitergeben könnte. Rund die Hälfte der dokumentierten Weiteransteckungen finden darum in diesen Tagen vor dem Auftreten der Symptome statt, wie Bonhoeffer sagt.

«Ich empfehle, dass man in Zukunft weiter zurückschaut, etwa drei bis vier Tage vor Symptombeginn.» Sebastian Bonhoeffer, ETH-Professor

Die Contact-Tracer gingen bisher davon aus, dass sie 98 Prozent aller Weiteransteckungen aufspüren, wenn sie dafür zwei Tage zurückforschen. Nur enthielt die Studie, worauf sich diese Praxis abstützt, einen Rechenfehler. Diesem ist ein Team der ETH, zu dem Bonhoeffer gehört, auf die Spur gekommen. In Tat und Wahrheit werden in den ersten zwei Tagen vor der Infektion nur etwa 60 Prozent der Weiteransteckungen aufgespürt. Erst beim vierten Tag steigt der Wert auf 90 Prozent.

Die Resultate, über welche die «NZZ am Sonntag» in ihrer jüngsten Ausgabe berichtet, haben die Schweizer Forscher vor wenigen Tagen publiziert. Inzwischen wurde auch die Originalstudie von ihren Autoren in Hongkong korrigiert, und das Bundesamt für Gesundheit prüft laut «NZZ am Sonntag» derzeit mögliche Auswirkungen für das Contact-Tracing.

Forscher fordern Zugang zu mehr Daten

Wichtig sei, in der Praxis zu überprüfen, was die Ausdehnung der Quarantäneregeln bringt, sagt Bonhoeffer. «Es wäre sehr wichtig, die Studie aus Hongkong in der Schweiz und mit neuen Daten zu wiederholen. Leider sind diese bisher nicht verfügbar.» Die Kantone, welche über die Angaben aus dem Contact-Tracing verfügen, werden diese erst ab September in eine Datenbank des Bundes einspeisen – sieben Monate nach den ersten positiven Corona-Tests in der Schweiz. Das dauert so lange, weil Bund und Kantone sich zuerst einmal auf vergleichbare Datensätze und Erhebungsmethoden einigen mussten.

Wie und in welcher Form die Wissenschaftler von der Taskforce Zugriff auf die Daten erhalten werden, ist noch nicht geklärt. «Wir haben das BAG explizit darauf hingewiesen, dass vorgängig eine Lösung gefunden werden muss», sagt Bonhoeffer. Die Gespräche darüber liefen. Den Datenschutz könnten wissenschaftliche Institutionen gewährleisten, sagt der ETH-Professor. Das BAG tausche auch bei anderen Projekten sensible Daten mit Forschern, die für eine sichere Speicherung und Behandlung sorgen.

«Wir sind noch nicht gut genug, die Fallzahlen steigen.» Sebastian Bonhoeffer, ETH-Professor

Das Contact-Tracing sei einer der Stützpfeiler der Anstrengungen gegen die Ausbreitung des Coronavirus. «Wir sind aber noch nicht gut genug, die Fallzahlen steigen», sagt Bonhoeffer. Am Sonntag meldete das BAG 200 weitere positive Laborbefunde – ein hoher Wert am Wochenende. Darum sei es umso wichtiger, zu untersuchen, wie effizient das Tracing wirklich ist, sagt Bonhoeffer: «Die Daten sind auch extrem wichtig, um die Übertragungswege besser zu verstehen.» Der Hauptansteckungsort ist gemäss den Daten der Kantone die Familie – doch jetzt gelte es mehr Wissen darüber zu sammeln, wie das Virus in die Familien gelangt.

Erschwert wird die Sammlung von Infektionsdaten auch, weil die Ärzte ihrer Meldepflicht nicht nachkommen, wie die «NZZ am Sonntag» berichtet: Im vergangenen Monat schickten sie das Formular nicht einmal in der Hälfte der Fälle an den Bund (lesen Sie hier: Ansteckungs-Zahlen aus den Kantonen – Hohe Dunkelziffer, neue Forderungen). Nur dank der offenbar deutlich besseren Meldedisziplin der Labors erfährt das BAG trotzdem von den positiven Tests. Selbst in jenen Fällen, in denen der Arzt ein Meldeformular einreicht, kommen jedoch Fehler und Missverständnisse vor (lesen Sie hier, wie das BAG einen jungen Berner fälschlicherweise für tot erklärte).

Aufsicht nimmt BAG unter die Lupe

Solche Fehler werden die Aufsichtsgremien des Parlaments unter die Lupe nehmen. Das verspricht Thomas de Courten, der für die Geschäftsprüfungskommission des Nationalrats die Inspektion des BAG leitet. «Den Datenaustausch und die Kommunikation schauen wir sehr genau an. Das sind keine Details, sondern besonders wichtige Einzelfragen, die eine gründliche und sorgfältige Abklärung erfordern», sagt de Courten. Seine Subkommission hat beschlossen, «sämtliche Prozesse, Strukturen und Kooperationsmodelle mit Bezug zum Innendepartement, ebenso die Entscheidungsgrundlagen und die Gesetzgebung inklusive Übungen und Vorbereitungen» zu überprüfen.

«Fehler wie jener in der Todesstatistik vergangene Woche dürfen nicht passieren.» Thomas de Courten, Nationalrat (SVP/BL)

Zur aktuellen Datenpanne mit dem falschen Todesfall sagt der Baselbieter SVP-Nationalrat: «Fehler wie jener in der Todesstatistik vergangene Woche dürfen nicht passieren. Das Vieraugenprinzip muss gelten, und es braucht Checklisten zur Plausibilisierung der Daten.» Es passierten Fehler bei jedem, der arbeite. «Aber wenn sich die Fehler häufen, muss man die Prozesse überprüfen.»