Neues Hotel am Flughafen – Hyatt bringt 300 weitere Hotelzimmer in den Circle Nach dem Hyatt Regency ist nun auch das Hyatt Place im Circle offen. Noch sind die 300 Zimmer spärlich gebucht, aber das Management ist zuversichtlich. Daniela Schenker

Die Gastgeber Ines Brünn und Benno Geruschkat im Eingangsbereich des neu eröffneten Park Hyatt im Circle beim Flughafen Zürich. Foto: Christian Merz

Gäbe es einen Award für Optimismus, die Hyatt-Hotelmanager Ines Brünn und Benno Geruschkat hätten sehr gute Chancen auf die Auszeichnung. Die beiden stehen an diesem Mittwochnachmittag – mitten im zweiten Corona-Dezember – in der Lobby des Hyatt Place Zurich im Circle und strahlen Zuversicht aus. Das Hotel mit 300 Zimmern wird an diesem Tag eröffnet. Es ist gleichzeitig das erste dieser Marke in der Schweiz. Noch dämpfen aber die aktuellen Reisebeschränkungen die Geräuschkulisse aus Stimmengewirr und Rollen von Kofferrädern rund um die Réception merklich.