Grossverteiler beschränken Verkauf – Hygienemasken gibts bei Migros und Coop nur in grossen Filialen Detailhändler verkaufen vom Bund gelieferte Hygienemasken. Allerdings gibts diese nur bei Volg in allen Läden. Julia Hüsler

Das Tragen von Hygienemasken kann im öffentlichen Verkehr nützlich sein. Foto: Raphael Moser



Seit Montag kann man beim Detailhändler Hygienemasken für den Alltag erwerben. In den nächsten Tagen werden Migros, Coop und Volg die Masken in einer vom Bund gestarteten Kampagne zum Selbstkostenpreis an die Bevölkerung verkaufen.