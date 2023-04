«Apropos» – der tägliche Podcast – Hype um #MeToo-Roman: Darf er das? «Noch wach?» von Benjamin von Stuckrad-Barre handelt von Machtmissbrauch in der Medienbranche. Die Parallelen zur Affäre um den ehemaligen «Bild»-Chefredaktor sind unbestritten. Und werden doch bestritten. Mirja Gabathuler als Host Nora Zukker als Gast Sibylle Hartmann als Produzentin

Wer in den vergangenen Tagen einen Blick in die sozialen oder alle anderen Medien geworfen hat, ist kaum drum rumgekommen: Der deutsche Autor Benjamin von Stuckrad-Barre hat einen Roman veröffentlicht, mit dem Titel «Noch wach?». Total fiktional – sagen Autor und Verlag. Ganz klar eine Abrechnung mit der Boulevard-Zeitung «Bild» und ihrem ehemaligen Chefredaktor Julian Reichelt – sagen so ziemlich alle anderen.



Warum alle über das Buch sprechen und ob der Hype berechtigt ist, erzählt Nora Zukker, Literaturredaktorin vom Tagesanzeiger, in einer neuen Folge des täglichen Podcasts «Apropos». Gastgeberin ist Mirja Gabathuler.



