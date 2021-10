E-Bike VanMoof V – Hyperbike mit Allradantrieb Elektrobike-Hersteller VanMoof will Ende 2022 ein Highspeed-Elektrobike als Autoalternative auf den Markt bringen. «Hyperbike» nennen die Holländer ihr Allrad-Velo. Mario Hommen

Ende 2022 will VanMoof mit dem V sein erstes Highspeed-Elektrobike auf den Markt bringen. Fotos: VanMoof Das V zeichnet sich durch einen typischen VanMoof-Stil aus, zugleich bietet es einige für die Marke neue Designelemente. Der im Vorbau integrierte Scheinwerfer nimmt das kantige Rohrdesign des Rahmens auf. 1 / 5

Beim Fahrradhersteller VanMoof ist man um selbstbewusste Gesten nicht verlegen. Die Holländer bauen nicht nur E-Bikes nach ihren ganz eigenen Vorstellungen, sie schalten sogar Werbespots im Fernsehen. Und das kräftig expandierende Unternehmen will weiterwachsen. Nächster Schritt soll die Markteinführung eines als Hyperbike bezeichneten Elektrobikes sein. Bei dem V genannten Modell handelt es sich um ein E-Bike mit Allradantrieb, bis zu 60 km/h schnell soll es fahren.

Die Silhouette des Highspeed-Bikes orientiert sich am ikonischen Design der Marke, zugleich fällt als neues Element das kantige Profil des Rahmenrohres ins Auge. Dieses Designthema wird auch von den Holmen der Vordergabel oder der Form des Scheinwerfers aufgegriffen. Letzterer sitzt fest im massiven Lenkervorbau, während im Sattelrohr ein in zehn Segmente unterteiltes Rücklicht steckt. In den Flanken des Oberrohrs befinden sich zusätzliche Leuchtelemente.

Weitere Besonderheiten des V sind eine aufgeräumte Optik dank innenverlegter Kabel und Leitungen. Ebenfalls unscheinbar integriert sind die Federelemente des vollgefederten Fahrwerks. Wuchtig wirken die mit voluminösen Reifen bestückten Räder, in deren Mitte vorne wie hinten Nabenmotoren stecken. Dank einer intelligenten Steuerung soll der Allradantrieb unter anderem Traktions- und Sicherheitsvorteile bieten. Über Leistung der Motoren sowie zu Batteriegrösse und Reichweite gibt es keine Angaben.

Wie viele andere E-Bikes soll das VanMoof V theoretisch deutlich schneller als die erlaubten 45 km/h fahren können. VanMoof will unter anderem in enger Zusammenarbeit mit Stadtverwaltungen Lösungen von Geofencing bis zu überarbeiteten Geschwindigkeitsvorschriften erarbeiten, um so die legale Nutzung von schnellen E-Bikes zu verbessern und deren Status als Autoalternative zu stärken.

Fehler gefunden?Jetzt melden.