Trauerfeier für George Floyd – «I can't breathe» auf den Hemden – Biden wendet sich an Angehörige In Houston hat die Trauerfeier für den getöteten George Floyd stattgefunden. Entlang der Strecke zum Friedhof werden zahlreiche Zuschauer erwartet.

Die Zeremonie der Familie mit geladenen Gästen in der Kirche «The Fountain of Praise» in Houston im Bundesstaat Texas. Foto: Godofredo A. Vásquez/Getty Images

In Houston hat die Trauerfeier für den Afroamerikaner George Floyd begonnen, dessen Tötung durch einen weissen Polizisten seit zwei Wochen Hunderttausende Menschen in den USA und weltweit zu Protesten gegen Rassismus auf die Strasse treibt. Der Bürgerrechtler Al Sharpton und andere Würdenträger schritten am Dienstag bei brütender Hitze mit Verwandten und Freunden Floyds durch ein Spalier von Trauernden und amerikanischen Fahnen in die Kirche.

Einige der Trauergäste trugen Hemden oder Masken mit der Aufschrift «I can't breathe» (Ich bekomme keine Luft). Dies und Rufe nach seiner Mutter waren Floyds letzte Worte, als ein Polizist am 25. Mai in Minneapolis fast neun Minuten lang auf seinem Hals kniete, bis er erstickte.

Auch der Bürgerrechtler Al Sharpton (links) hielt eine Rede. Foto: Godofredo A. Vásquez/Keystone

Sharpton wollte auch die Trauerrede für den 46-Jährigen halten, der in Houston im US-Bundesstaat Texas aufgewachsen war. Nach dem Gottesdienst mit rund 500 geladenen Gästen sollte eine Kutsche Floyds sterbliche Überreste zum knapp 25 Kilometer entfernten Friedhof Houston Memorial Gardens bringen. Dort war die Beisetzung Floyds neben seiner Mutter geplant.

An der Zeremonie in Houston nahmen auch andere Afroamerikaner teil, deren Verwandte durch Weisse getötet worden waren. Unter ihnen waren die Mutter von Eric Garner, einem New Yorker, der im Würgegriff der Polizei starb, sowie die Familie von Ahmaud Arbery, einem 25-Jährigen aus dem Bundesstaat Georgia, der im Februar beim Joggen erschossen wurde. Drei Weisse sind in dem Fall als Tatverdächtige angeklagt.

Die Leute tragen Corona-Schutzmasken und Anstecker mit Floyds Porträt der dem Spruch «I can’t breathe». Foto: Godofredo A. Vásquez/Getty Images

In der Kirche defilierten vor dem Gottesdienst Tausende Trauernde an dem goldenen Sarg des Verstorbenen vorbei, wobei einige sich bekreuzigten und andere die Faust ballten. Vor der Kirche waren zwei Tische aufgestellt, wo sich die Trauergäste in die Wählerllisten eintragen konnten. Die Börse in New York verharrte zu Beginn der Trauerfeier für acht Minuten und 46 Sekunden in Schweigen – die Zeit, die Floyd am Boden fixiert war.

Wahlkampf wirft Schatten voraus

Der Todeskampf Floyds wurde mit einer Handykamera festgehalten und wühlt die USA seither auf. Er löste tägliche Demonstrationen in zahlreichen US-Städten aus, bei denen es am Rande zu teils schweren Ausschreitungen und auch Plünderungen kam. Der Tod führte auch zu weltweiten Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt. Mehrere US-Städte haben in der Folge zum Teil tiefgreifende Reformen angekündigt. Die Demokraten stellten jüngst im Kongress einen Gesetzentwurf gegen Polizeibrutalität vor.

Der Demokrat Joe Biden, der bei der Wahl im November gegen US-Präsident Donald Trump antritt, wurde bei der Trauerfeier zugeschaltet. Am Montag hatte er Floyds Familie persönlich sein Beileid ausgesprochen. Mehr als eine Stunde lang habe sich Biden mit Floyds Verwandten in Houston getroffen, erklärte der Anwalt der Familie, Benjamin Crump.

Joe Biden wandte sich per Videobotschaft an die Angehörigen in der Kirche. Foto: David J. Phillip/Getty Images

«Er hörte zu, hörte ihren Schmerz und teilte ihr Leid.» Biden spricht von «systemischem Rassismus» bei der Strafverfolgung und fordert politische Massnahmen, um dies zu ändern. Er wirft Trump vor, mit seinen Reaktionen auf die Massendemonstrationen das Land zu spalten.

Trump hatte vergangene Woche mit Floyds Familie telefoniert. Floyds Bruder Philonise bezeichnete das Gespräch als «knapp» – Trump habe ihm keine Gelegenheit gegeben, viel zu sagen. Trump, der in Meinungsumfragen hinter Biden liegt, prüft seiner Sprecherin zufolge mehrere Vorschläge, die als Reaktion auf den gewaltsam Tod des Afroamerikaners vorgelegt wurden.

