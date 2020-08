Interview mit Jacqueline Fehr – «Ich bin der Ueli Maurer der Zürcher Regierung» Die Zürcher Regierungsrätin Jacqueline Fehr über den Streit um die Maskenpflicht, das Leben mit dem Virus und die Frage, warum sie Zwangsmassnahmen für falsch hält. Nadja Pastega

Jacqueline Fehr: «Zwangsmassnahmen können kein Dauerzustand sein.» Foto: Philipp Rohner

In Zürich gilt seit Donnerstag die Maskenpflicht auch in den Läden. Für Bars, Clubs und Restaurants wurden die Corona-Regeln ebenfalls verschärft. Justizdirektorin Jacqueline Fehr (SP) kritisierte die Massnahmen öffentlich – und löste damit eine heftige Debatte aus. Andere Exekutivpolitikerinnen und Wissenschaftler schalteten sich in den Masken-Mais ein und massregelten die Zürcher Regierungsrätin. Jacqueline Fehr empfängt gut gelaunt in Turnschuhen zum Gespräch in ihrem Büro im zweiten Stock der Kantonsverwaltung.