Sektenaussteiger fordert Gerechtigkeit – «Ich bin durch die Hölle gegangen, während meine Eltern ungestraft davon­gekommen sind» Philip Seibel wurde als Kind in einer Sekte sexuell missbraucht und gezüchtigt. Die Straftaten sind verjährt, trotzdem kämpft er weiter für Gerechtigkeit. Das hier ist seine Geschichte. Alessandra Paone

Floh mit 14 Jahren aus der Sekte: Was Philip Seibel erlebt hat, ist derart krass, dass es schwerfällt, es zu glauben. Foto: Raphael Moser

Philip Seibel sitzt im Sitzungszimmer von Relinfo, der Evangelischen Informationsstelle für Kirchen, Sekten und Religionen, in Rüti im Kanton Zürich. Der 42-Jährige hat eine Videokamera aufgestellt. Er blickt hinein und sagt: «Ich will mich nicht mehr schämen für das, was mir angetan wurde – ich bin ein Sektenopfer, ein Missbrauchsopfer.»