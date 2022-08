Scott Miller glaubt an den F-35-Deal und strebt mit Bern ein Pharma-Abkommen an. Aber tief in seinem Herzen ist er ein LGBTQ-Aktivist.

Scott Miller glaubt an den F-35-Deal und strebt mit Bern ein Pharma-Abkommen an. Aber tief in seinem Herzen ist er ein LGBTQ-Aktivist.

Sie sind seit Januar in Bern. Welchen Eindruck haben Sie von der Schweiz?

Da ich aus Colorado komme, bin ich hohe Berge gewohnt. Die Schweiz ist der beste Ort, an den mich Präsident Joe Biden hat entsenden können. Als schwuler Junge hätte ich mir nie erträumt, einmal Botschafter in der Schweiz zu sein. Ich muss mich täglich kneifen, um mich zu vergewissern, dass ich tatsächlich in Bern bin, zu einer so kritischen Zeit. Es herrscht Krieg in Europa, und ich bin glücklich darüber, die bereits starke bilaterale Beziehung zwischen unseren Ländern weiterzuentwickeln.