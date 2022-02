ZUgespitzt - Ich bin jung – und das seit 1976

Für mich ist der Werbeslogan einer Zürcher Bäckerei fast schon eine Lebenseinstellung. Foto: PD

Liebe Leserinnen, liebe Leser

Heute, am 3. Februar, habe ich Geburtstag. Ich schreibe dies jetzt nicht, weil ich mir erhoffe, dass Sie mir telefonisch gratulieren oder dass Sie mir gar ein kleines Präsent in der Redaktionsstube vorbeibringen. Denn das würde nichts bringen. Ich habe heute nämlich frei. Und ich musste dafür nicht einmal einen Ferientag opfern. Der Grund: Donnerstags habe ich immer frei, dann ist bei mir jeweils Papitag. Und damit ist auch schon die Überleitung gelungen.

Meine drei Kinder wissen ganz genau, dass ich heute ein Jahr älter werde. Wie alt, ist ihnen aber nicht so ganz klar. Letzte Woche hat unsere vierjährige Tochter meine Frau nämlich gefragt: «Du-u, Mami? Wie alt wird Papi schon wieder? 65 oder 64?»

Nachdem sich meine Frau dann doch irgendwann einmal dazu durchgerungen hatte, sich von ihrem Lachanfall zu erholen, erklärte sie unserer Tochter: «Papi wird 46. Du hast da die beiden Zahlen einfach vertauscht.» Als mir meine Frau am Abend diese Geschichte erzählte, sparte sie nicht mit einer detailgetreuen Beschreibung ihres Lachanfalls. Ich kann das ja verstehen. Das Ganze entbehrt schliesslich nicht einer gewissen Komik. Sie hätte aber nicht auch noch unbedingt den Beatles-Klassiker «When I’m Sixty-Four» anstimmen müssen.

An meine Geburtstage der vergangenen Jahre habe ich durchwegs schöne Erinnerungen. So eröffnete mir meine Frau am 3. Februar 2014, dass der Schwangerschaftstest positiv ist. Am 3. Februar 2017 waren wir beim Autohändler unseres Vertrauens. Es hatten sich für dieses Jahr nämlich Kind 2 und 3 angekündigt, sodass wir einen grösseren fahrbaren Untersatz benötigten. Nachdem wir uns mit dem Verkäufer einig geworden waren, fragte ich ganz nebenbei: «Liegt da noch ein Geburtstagsrabatt drin?» Und siehe da: Als Geschenk erhielt ich einen Satz Komplettreifen dazu.

Über das Älterwerden hat sich schon so mancher Zeitgenosse seine Gedanken gemacht. Der grosse englische Philosoph Lemmy Kilmister sagte es einst so treffend: «Wenn du denkst, dass du zu alt bist für Rock ’n’ Roll, dann bist du es.» Und so halte ich mich an den Werbespruch einer Zürcher Bäckerei, den ich – übrigens ebenfalls exakt an meinem Geburtstag im Jahr 2016 – beim Bahnhof Enge entdeckt habe und der perfekt zu meinem Jahrgang passt: «jung seit 1976».

Alexander Lanner ist stellvertretender Redaktionseiter. Er arbeitet seit 1999 im Journalismus. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.