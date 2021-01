Raeto Raffainer ist «Feuer und Flamme» für seine neue Aufgabe in Bern.

Aus Davos ist Enttäuschung zu vernehmen, Frust ebenfalls. Haben Sie ein schlechtes Gewissen?

In gewisser Weise ja, insbesondere gegenüber den Spielern und Trainern. Sie sind verantwortlich dafür, dass ich in Bern diese Chance kriege. Sie haben einen «smoothen» Übergang vom alten zum neuen HCD ermöglicht. Wäre uns dieser nicht so gut gelungen, der SCB hätte mich kaum angefragt. Dafür habe ich mich bei ihnen bedankt.