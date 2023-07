Servette-Trainer René Weiler – «Ich bin nicht eigenwillig. Ich bin nur einer, der selbstständig denkt» Der 50-Jährige passt nicht ins gängige Schema des Angepassten – das macht ihn als Mensch spannend. Jetzt ist er angetreten, um die Genfer wieder ganz nach oben zu führen. Thomas Schifferle

«Das berührt einen»: Seit Kindertagen fühlt sich René Weiler Servette Genf verbunden. Foto: Walter Bieri (Keystone)

René Weiler war in Deutschland und Belgien. Er arbeitete in Ägypten. Die USA reizten ihn. Er gehörte zu den letzten drei Kandidaten für die Nachfolge von Vladimir Petkovic in der Nationalmannschaft. In Japan lebte er. Und bevor er nach Fernost ging, fragte ihn seine Frau: «Wie viele Abenteuer willst du noch machen?» Er hätte nach Saudiarabien gehen können. Darauf verzichtete er.