Fatigue und Müdigkeit – Wenn man so müde ist, dass es wehtut Zu viel Sport, Konflikte, Depression – in den allermeisten Fällen ist Müdigkeit nicht auf eine körperliche Erkrankung zurückzuführen. Martina Frei

Schläfrig mitten am Tag: Oft wird die Ursache am falschen Ort gesucht. Foto: Jeremy Pawlowski/Stocksy United

«Ich bin so müde.» Fast jeder Dritte schleppt sich manchmal oder häufig mit Müdigkeit durch den Tag. Richtig energiegeladen fühlten sich bei der Schweizerischen Gesundheitsbefragung im Jahr 2017 nur noch knapp die Hälfte der Befragten.

Müdigkeit sei in der Hausarztpraxis so etwas wie «das tägliche Brot», sagt der Hausarzt Christoph Merlo, Co-Leiter des Zentrum für Hausarztmedizin & Community Care an der Universität Luzern. Sie betreffe alle Altersgruppen. Zuerst müsse man herausfinden, was der Betroffene mit Müdigkeit meine: Rasche Ermüdbarkeit zum Beispiel, erhöhtes Schlafbedürfnis, Kraftlosigkeit oder eine Leistungeinbusse.