Autobahn-Chef Jürg Röthlisberger - «Ich bin wohl ein Feindbild für gewisse Leute – aber dafür werde ich bezahlt»

«Wenn die Leute mit dem Auto Skifahren gehen wollen, dann sollen sie das können»: Jürg Röthlisberger, Chef des Bundesamts für Strassen (Astra), im Treppenhaus des neuen Astra-Hauptsitzes in Ittigen BE.

In Biel, Zürich und Luzern sind jüngst Autobahnprojekte gescheitert. Entspricht der Ausbau noch den Bedürfnissen der Bevölkerung?

Die von Ihnen erwähnten Beispiele sind nicht Projekte des Astra, sondern kantonal oder kommunal. Unsere Projekte werden von den Regionen und Städten bestens unterstützt, etwa der Bypass Muri–Wankdorf in Bern oder der Rheintunnel in Basel. Die Autobahnen in der Schweiz sind eben nicht Highways wie in Deutschland und Italien, sondern Drainageleitungen der Agglomerationen. Wir haben rund alle vier Kilometer einen Anschluss.