Sonja Rueff-Frenkel nimmt Stellung – «Ich bin zuerst FDP-Politikerin und erst danach Secondas-Vertreterin» Im Kantonsrat fehlten zwei Stimmen fürs Ausländerstimmrecht, und zwei Secondas-Vertreterinnen enthielten sich ihrer Stimme. Was war da los? Pascal Unternährer

Sonja Rueff-Frenkel in der Zwickmühle: Sie ist FDP-Fraktionsmitglied und im Vorstand der Migrantenorganisation Secondas. Foto: Ela Çelik

Es war ein Zufallsresultat im Kantonsrat: Zwei Stimmen fehlten, damit das Ausländerstimmrecht auf Gemeindeebene auf der politischen Agenda geblieben wäre. Und der Zufall wollte es, dass nun zwei Frauen im Fokus stehen, weil sie sich der Stimme enthielten. Isabel Garcia und Sonja Rueff-Frenkel gehören der FDP-Fraktion an, die das Stimmrecht abgelehnt hat. Und sie gehören dem Vorstand des Vereins Secondas Zürich an, der sich das Ausländerstimmrecht auf die Fahne geschrieben hat. Beide Frauen werden in den sozialen Medien – vornehmlich von linker Seite – heftig angegriffen.