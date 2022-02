Originalaufnahmen von Christiane F. – «Ich fand Befriedigung im Rausch, nirgendwo sonst» In einem neuen Dokumentarhörspiel sind Originalaufnahmen der damals 15-jährigen Christiane F. zu hören. Sie machen deutlich, warum das Buch «Wir Kinder vom Bahnhof Zoo» ein Weltbestseller wurde. Michèle Binswanger

Christiane Felscherinow erlangte durch ihre Geschichte über ihren Drogenkonsum Weltruhm: Szene aus der Verfilmung von «Wir Kinder vom Bahnhof Zoo» des Regisseurs Uli Edel (1981). Foto: Imago/United Archives

Manche Geschichten sind zeitlos. So auch die Geschichte der wohl berühmtesten Heroinabhängigen überhaupt, Christiane Felscherinow, die als Christiane F. Weltruhm erlangte. Mit sechs Jahren kam sie vom Land nach Berlin, mit 12 begann sie in einem evangelischen Jugendheim Alkohol und Haschisch zu konsumieren, bald auch Ephedrin und LSD, mit 13 war sie auf Heroin. Morgens ging sie zur Schule und nachmittags auf dem Babystrich am Bahnhof Zoo anschaffen.

Im Februar 1978 begegnet die damals 15-jährige Drogenabhängige im Berliner Amtsgericht Moabit dem Journalisten Horst Rieck. Sie ist als Zeugin gegen einen Geschäftsmann geladen, der jugendliche Prostituierte für sexuelle Dienstleistungen mit Heroin bezahlt hatte. Rieck bat sie um ein Interview, daraus wurden monatelange Gespräche, auf deren Grundlage schliesslich das Buch «Wir Kinder vom Bahnhof Zoo» entstand und später mehrere Filme ( – und eine neue Serie). Anlässlich der kommenden Berlinale wird ihr auf Arte ein Themenabend gewidmet sein, gezeigt werden der berühmte Spielfilm von Uli Edel und zwei Dokumentationen.

Die Tonbandaufnahmen blieben jahrelang unveröffentlicht. Doch nun hat Deutschlandfunk Kultur Teile davon in einem dreiteiligen Dokumentarhörspiel veröffentlicht, beruhend auf einem Zusammenschnitt der Originalbänder. Diese machen nun deutlich, warum Christiane F. ihre Faszination bis heute nicht verloren hat.

Das hat vor allem mit der Protagonistin zu tun. Die damals 15-Jährige berichtet packend von ihrem neuen Leben in Berlin, das in so krassem Gegensatz stand zu ihren frühen Jahren auf dem Land. Sie erzählt von ihrem gewalttätigen Vater, wie sie schliesslich eine Clique findet und langsam in die Drogen abrutscht.

Beim Hören der Originalbänder wird klar, dass der Erfolg des Buches – es war 1980 und 1981 das kommerziell erfolgreichste deutsche Buch, verkaufte sich millionenfach und wurde zweimal verfilmt – wesentlich mit ihr zu tun hatte. Sie erzählt intelligent, prononciert und sehr reflektiert, mit weicher und manchmal kleinmädchenhafter Stimme, vor allem, wenn sie direkt mit dem Journalisten spricht. Dann wirkt sie wieder abgeklärt, vor allem auf den Aufnahmen von 1979. Sie entstanden rund ein Jahr nachdem sie den Journalisten Rieck in Berlin getroffen hatte. Zu diesem Zeitpunkt war sie von den Drogen weg und das Buchprojekt bereits geplant. Die Unmittelbarkeit der Tonbänder verleiht dem Ganzen eine Dimension, die über das bisher bekannte hinausreicht – und die Frage aufwirft, ob Felscherinow nicht als Sprecherin des Hörbuchs fungieren sollte.

Die Bänder waren nie zur Publikation, sondern nur zur Verschriftlichung gedacht, weshalb ihre Qualität nicht perfekt ist. Doch die Nebengeräusche tragen zur Authentizität bei. Neben den Stimmen von Christiane F. Horst Rieck und Kai Hermann, dem damals bald dazu geholten zweiten Journalisten, hört man auch das Klappern von Teetassen, das Klicken von Feuerzeugen – offenbar wurde während der Gespräche fleissig geraucht.

Die Aufnahmen sind nicht nur historisch interessant. Felscherinows Erzählungen enthalten auch Einsichten, die bis heute wertvoll sind – etwa zur Frage, was junge Menschen in die Drogen treibt. Anschaulich beschreibt die Protagonistin, wie sich ihr Leben verändert, als sie in Berlin plötzlich in eine feindliche Umwelt gerät. In der Schule und auch zu Hause geht es um Machtspiele, Christiane muss mitmachen, um sich zu behaupten. Sie lernt, die älteren Mädchen auszutricksen, welche die Hackordnung in der Schule bestimmten. Sehr bald nimmt sie selber ihren Platz in dieser Hierarchie ein und verteidigt ihn gegen andere.

Auf die Frage des Journalisten, was sie Jugendlichen raten würden, um sie vor einem Drogenschicksal zu bewahren, gibt Christiane F. bis heute gültige Antworten. Sie erzählt, wie sie und viele ihrer Freunde aus zerrütteten Familien in ihren Cliquen eine Ersatzfamilie suchten, eine Ersatzheimat für die Heimatlosen. Erzählt vom Druck, sich keine Blösse geben zu dürfen, konform verhalten zu müssen, um akzeptiert zu werden. Alle ihre Freunde sehnten sich nach Liebe, brauchten sie, fanden dann aber in den Drogen das leichter zugängliche Substitut.

Ihre Beschreibung des Rauschs – damals «nur» Tabletten – macht plötzlich verständlich, weshalb sie auf dieser schiefen Bahn immer weiter abrutschte: «In dem Moment hatte ich Befriedigung im Rauschgift gefunden und nirgends anders. Da gibts nix mehr anderes», sagt sie.

Leidet heute noch unter den Spätfolgen ihrer Sucht: Christiane F. im Jahr 2013. Foto: AFP

Historisch interessant sind die Passagen, in denen sie über die Schule spricht. Umweltschutz war damals schon ein grosses Thema, aber Christiane F. meint, man hätte ihnen besser beigebracht, «wie man mit Menschen umgeht», wie man sich unter den schwierigen Umständen zu Hause durchschlägt und ein Leben lebt, in dem Liebe und Zuneigung fast gänzlich fehlen und Kinder alleine lernen müssen zu überleben.

Auch die Emanzipation der Frauen ist ein gesellschaftliches Thema, über das Christiane F. bereits nachdenkt. Aus ihren Berichten und Beobachtungen ist klar, dass sie die Entwicklung genau beobachtet und keineswegs bereit ist, sich als Angehörige eines minderen Geschlechts zu begreifen. So kritisiert sie etwa, dass bei den Pärchen in ihrer Clique immer der Junge voranschreitet. «Ich glaube, dass auch heute, wo die Frau emanzipiert ist, sie sich in ihrer Emanzipation doch nicht so wohlfühlt. Auf der einen Seite meckern sie über die Männer, auf der anderen Seite wollen sie unabhängig sein.»

Christiane F. ist heute 60, hat mit den gesundheitlichen Spätfolgen ihrer Sucht zu kämpfen und tritt kaum mehr öffentlich auf. Ihr Buch wird, vor allem ergänzt mit diesen Originalaufnahmen, ein zeitloses historisches Dokument bleiben. Die Gesellschaft mag heute eine andere sein, auch die Drogenpolitik und auch die Drogen, die konsumiert werden. Nur die Ausgangslage ist dieselbe geblieben. Ihre Reflexionen dazu sind heute genauso gültig wie vor vierzig Jahren.

