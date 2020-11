In dieser Saison holte Bassersdorf 9 Punkte in 9 Spielen. In der vergangenen Spielzeit waren es beim Abbruch nach 13 Partien 15 Punkte. Die Vorrundenspiele in dieser Saison zu Hause gegen den Tabellenzweiten Kreuzlingen, beim Dritten Amriswil, und zu Hause gegen Leader Uzwil wären 2020 noch auf dem Programm gestanden – drei schwierige Partien für Bassersdorf. Vergleichen Sie bitte die Vorrunde 2019/20 und 2020/21 für ihr Team.

Gianni Lavigna: Leider werde ich diese Vergleichs-Fragen noch lange beantworten müssen. Letzte Saison hatten wir aber auch 1 Spiel mehr, nämlich 13. Dieses Jahr nur 12, weil die Gruppe wegen eines Rückzugs eines Teams verkleinert worden ist. Ich finde, wir haben in der vergangenen Saison und jetzt vieles gut gemacht. Offensiv hat uns in dieser Vorrunde ein bisschen Substanz gefehlt, aber wir haben uns gegen Schluss verbessert. Ich fand beide «Bassis» gut! Nichtsdestotrotz: Die sechs Mannschaften am Tabellenende sind sehr knapp beieinander. Wir müssen in der Rückrunde unser absolut Bestes abrufen, um am Schluss über dem Abstiegsstrich platziert zu sein.