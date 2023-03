ZSC-Legenden im Interview – «Ich fiel fast in Ohnmacht, konnte kaum reden» Severin Blindenbacher (39) und Andri Stoffel (38) wurden in der Swiss-Life-Arena auf Bannern verewigt. Ein Gespräch über Freuden und Leiden von Hockeyprofis. Simon Graf

Sie sind Freunde geblieben: Severin Blindenbacher und Andri Stoffel im Venus Bistro in Oerlikon. Foto: Silas Zindel

«Komm, gehen wir fürs Interview ins Venus Bistro», schlägt Severin Blindenbacher vor. Das Lokal in Oerlikon ist das Herzensprojekt von Mathias Seger, dem Freund und langjährigen ZSC-Kollegen von Blindenbacher und Andri Stoffel. Zum Brunch gibts gebeizten Lachs auf Toast und eine Oat Bowl mit Granola. Zwischendurch schaut der Chef kurz rein, mit einer Stirnlampe am Kopf, weil er gerade den oberen Stock des früheren Sexkinos am Umbauen ist. Da soll ein Kulturzentrum entstehen.