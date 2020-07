Günstige Schweiz-Ferien – «Ich finde das Produkt Jugendherberge sexy» Janine Bunte ist die erste Frau an der Spitze der Schweizer Jugendherbergen. Sie will die Betriebe weiter modernisieren und ist stolz auf die neue Jugi im Schloss Burgdorf. Christoph Ammann

Stolz auf das neue Prunkstück der Schweizer Jugendherbergen: CEO Janine Bunte in der neuen Jugi im Schloss Burgdorf. Foto: Christian Pfander

Durch die Fenster mit den Rundbögen geht der Blick über das Städtchen zu den grünen Hügeln des Emmentals. «Ist das nicht eine tolle Aussicht?», fragt Janine Bunte. Die erste Frau an der Spitze der Schweizer Jugendherbergen kann ihren Stolz nicht verbergen – die Jugi im Schloss Burgdorf ist das neue Prunkstück von Buntes Portfolio. Wo früher der Schultheis im Namen der bernischen Obrigkeit regierte, betten sich heute 115 Gäste. Die 31 Doppel-, Familien- und Mehrbettenzimmer tragen Namen wie «Fürio» oder «Loch». Sie erinnern an einen Stadtbrand oder an die finsteren Gefängniszellen im alten Gemäuer.

«Wir sehen uns auch als Kulturvermittler» Janine Bunte, CEO Schweizer Jugendherbergen

Der Verein Schweizer Jugendherbergen betreibt im komplett renovierten Zähringerschloss nicht nur die Unterkunft, sondern auch ein öffentliches Restaurant und einen grossen Saal für Events. Wer in der Jugi eingecheckt hat, darf das neue Museum im Schloss gratis besuchen – selbst am Abend, wenn historische Exponate gespenstisch beleuchtet werden. «Wir sehen uns auch als Kulturvermittler», sagt Janine Bunte. «Burgdorf mit Jugi und Museum unter dem gleichen Dach ist für uns ein Idealfall.»

Jedes Zimmer der Jugi im Schloss Burgdorf hat ein Thema: Die einstige Gefängniszelle heisst «Loch». Foto: Raphael Moser

Im Dezember folgt mit der Jugendherberge in Laax ein nächster Meilenstein auf dem Weg in die Zukunft. Buntes Team wird im Bündner Ferienort für die Gemeinde im gleichen Komplex auch das neue Hallenbad und die öffentliche Wellnessanlage betreuen.

Jugis beherbergten gestrandete Ausländer

Der geglückte Start der Jugendherberge hoch über Burgdorf ist verdienter Lohn für die Sorgen in einer schwierigen Zeit. «Natürlich hatte die Coronakrise auch uns auf dem falschen Fuss erwischt», sagt Janine Bunte. Obwohl fast keine Gäste mehr buchten, hielt man diverse Betriebe offen und beherbergte Pflegepersonal, Militärangehörige oder gestrandete Ausländer.

Janine Bunte, seit Januar 2019 an der Spitze der 51 Jugendherbergen, musste während des Lockdown ihren kooperativen Führungsstil anpassen: «Die Mitarbeitenden erwarteten von mir klare Entscheide ohne lange Diskussionen.» Sie könne zwar forsch auftreten, sagt die 47-Jährige, aber sie höre vor einem Entscheid immer alle Argumente an: «Vielleicht liege ich mit meiner Meinung auch mal daneben.»

Bunte spricht praktisch druckreif, verzichtet auf neunmalkluge Manager-Anglizismen, lacht herzhaft und zeigt Emotionen. Eine bekennende Zahlenfrau und Inhaberin des eidgenössischen Expertendiploms in Rechnungslegung und Controlling stellt man sich spröder vor.

Stilvoll und gemütlich: die Lobby. Foto: Raphael Moser

Die in Geroldswil im Limmattal Aufgewachsene begann ihren Weg nach oben bei den Schweizer Jugendherbergen unspektakulär als Sachbearbeiterin in der Buchhaltung. Bis zu einem Intermezzo im Papierhandel hatte sie zuvor hauptsächlich in verschiedenen Rollen in der Hotellerie gearbeitet, als KV-Lernende, Concierge, Gästebetreuerin oder Receptionistin.

Rasch übernahm sie im Headquarter der Jugendherbergen Verantwortung in Bereichen wie Regionalleitung, IT und Personalwesen, stieg in die Geschäftsleitung auf. Vor der Ernennung zur CEO war Janine Bunte Finanzchefin. «Dass ich eine Frau bin, spielte bei Karriereschritten nie eine Rolle», merkt sie an, «ich spüre höchstens erstaunte Blicke, wenn ich in internationalen Gremien mit Südeuropäern am Tisch sitze».

Die Jugendherbergen hatten vier turbulente Jahre mit roten Zahlen und Diskussionen um die künftige Ausrichtung hinter sich. «Wir besannen uns auf die Grundwerte und schafften 2019 den Turnaround», bilanziert die Chefin. «Wir halten die Kosten tief, sparen den Betrieb aber nicht in den Ruin. Mit unserem Dienstleistungsangebot wollen wir nicht mit der Vier- oder Fünf-Stern-Hotellerie konkurrenzieren.»

Eigentlich sollte in diesem Jahr das Geschäft mit Schulklassen und Jugendgruppen forciert werden. «Aber Corona hat uns einen Streich gespielt, wir hoffen auf den Herbst», sagt Janine Bunte. «Schliesslich bleibt es unser Ziel, jungen Menschen nachhaltige Reiseerlebnisse und das Eintauchen in eine neue Umgebung zu ermöglichen.»

In den letzten Jahren haben sich die Schweizer Jugendherbergen zunehmend auf ein neues, interessantes Kundensegment fokussiert. In Familienzimmern, oft mit einer Nasszelle ausgerüstet, fühlen sich Eltern oder Grosseltern mit Kindern wohl und geniessen Privatsphäre.

Gruppenfoto mit Sommaruga und Berset

Janine Bunte und ihr Mann Thomas stiegen mit den Kindern Alessandra (16) und Andri (15) eher selten in Jugendherbergen ab. «Weil unser Nachwuchs ambitioniert Ski fährt, reisten wir in den Ferien meistens zu Trainings- und Wettkampforten», räumt die Jugi-Chefin ein, «doch mit meinen Eltern waren die Kids begeistert in Jugendherbergen.»

Da sich Oma und Opa oft um die Kinder kümmerten und der Gatte sein Treuhandbüro im eigenen Haus in Niederweningen ZH führt, konnte Janine Bunte ihre berufliche Karriere und die damit verbundenen Reisen schlank mit dem Familienleben vereinen. «Ich profitierte, als die Kinder noch klein waren, von grosser Unterstützung», sagt sie. Stolz war die Familie, als sie die Mama auf dem Gruppenfoto der beiden Tourismusgipfel während des coronabedingten Lockdown entdeckte. Janine Bunte sass in Bern als Präsidentin der IG Parahotellerie am Tisch mit den Bundesräten Sommaruga, Berset und Parmelin sowie vielen Branchengrössen. Frage zum Schluss: Weshalb bleibt der etwas angestaubte Namen «Schweizer Jugendherbergen» im Umlauf?

Die Antwort kommt zügig: «Im Vorstand wurde der Name alle paar Jahre diskutiert. Die Schweizer Jugendherbergen sind heute eine starke Marke», erklärt Janine Bunte. «Wichtig ist das Produkt, das ich sehr sexy finde. Dank Neueröffnungen wie in Burgdorf erstrahlen Jugendherbergen in einem modernen Look.»

Jugendherberge Burgdorf: im renovierten Schloss mit Restaurant; 31 Zimmer, DZ mit Frühstück ab 118 Fr., Übernachtung im Sechser-Zimmer mit Frühstück, ab 40 Fr. p. P. Info: www.youthhostel.ch