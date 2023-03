Uwe Baumgart ist 55, hat drei Berufe gelernt, ist derzeit angestellt, sucht aber dennoch einen neuen Job. Für unsere neue Serie «Motiviert, fähig, sucht» haben wir mit ihm über unlineare Lebensläufe, Ärgernisse im Bewerbungsprozess und Ansprüche an die Arbeitgebenden von heute gesprochen.



Journalist und Bewerbungscoach Reto Hunziker befragt in loser Folge Stellensuchende und Wechselbereite zu Themen rund um Bewerbung, Arbeit und Work-Life-Balance. Warum? Weil die Stimmen der Mitarbeitenden und Bewerbenden angesichts des Fachkräftemangels immer mehr Gewicht bekommen, ihre Perspektive aber immer noch oft zu kurz kommt.

Ich habe drei Abschlüsse: als Uhrmacher, Versicherungsfachmann und Feinmechaniker. Zuerst habe ich in der Uhrenindustrie in der Produktion gearbeitet, dann als Versicherungsverkäufer, später als Handelsvertreter für Textilien. Anschliessend habe ich selbstständig einen Online-Versandhandel für Wohlfühlprodukte aufgezogen. Danach wollte ich wieder etwas Handwerkliches mit einem geregelten Arbeitstag und bin seither Monteur für Präzisionsgeräte.

Und was suchen Sie jetzt? Wo wollen Sie hin?

Da ich vielseitig interessiert bin, steht für mich das Unternehmen im Vordergrund. Ich kann ja beides, kaufmännisch und handwerklich. Darum suche ich ein Unternehmen, das unterschiedliche Potenziale nutzen möchte und flexibel ist. Es wäre also möglich, dass ich etwas montiere, Prozesse optimiere und dazu noch kaufmännische Aufgaben erledige oder sogar ab und an etwas verkaufe. Schön wäre es, wieder etwas mit Uhren zu machen. Vielleicht erst in der Qualitätskontrolle und ab und an in der Montage.