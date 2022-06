20 Jahre Haft für Ghislaine Maxwell – Epstein-Gehilfin äussert Bedauern – schweigt aber zu ihrer Verantwortung Ghislaine Maxwell muss 20 Jahre ins Gefängnis, weil sie dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein minderjährige Opfer zugeführt hat. Die 60-Jährige nahm den Entscheid äusserlich ungerührt hin. Christian Zaschke, New York

Die 60 Jahre alte Ghislaine Maxwell wurde in New York zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt. Bild: Elizabeth Williams (Keystone/AP)

Als Ghislaine Maxwell vor einem halben Jahr in einem Gerichtssaal in Manhattan unter anderem des «sexuellen Menschenhandels mit Minderjährigen», wie die Richterin es nannte, für schuldig befunden wurde, nahm sie das Urteil äusserlich ungerührt hin. Sie goss ein wenig Wasser aus einer Karaffe in einen Pappbecher und trank einen Schluck. Sie blickte zu ihren Geschwistern, die in der ersten Reihe des Saals sassen. Dann wurde sie abgeführt, nicht wissend, wie lange sie im Gefängnis würde bleiben müssen.