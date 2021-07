Federer-Gegner ist heiss - «Ich fühlte mich wie in einem Videogame»

Federer-Gegner Cameron Norrie – «Ich fühlte mich wie in einem Videogame» Zwischen Federer und den Wimbledon-Achtelfinals steht nur noch Cameron Norrie. Wer ist der Aufsteiger mit dem multikulturellen Hintergrund? René Stauffer aus London

Englands neuer Hoffnungsträger: Cameron Norrie steht auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Foto: Julian Finney (Getty Images)

Cameron Norries Erinnerungen an die erste Begegnung mit Roger Federer sind die an eine andere Welt. Es war Ende 2018 in der Perth-Arena, am Hopman-Cup. «Ich lief ins Stadion, alles war dunkel. Dann kam hinter mir Roger herein, in einem Lichtkegel, und der Applaus der 16’000 war ohrenbetäubend. Ich kam mir vor wie in einem Videogame, in dem ich gegen Federer antreten würde.»

Der Brite erinnert sich auch noch lebhaft, was danach geschah. «Ich denke nicht, dass ich so schlecht spielte. Aber er war unerbittlich, spielte unglaublich und aggressiv, vor allem mit der Vorhand. Bei jedem Ballwechsel suchte er den Punkt. Es war eine grossartige Erfahrung, obwohl ich 1:6, 1:6 verlor.»