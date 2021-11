Fai Babas Wochenende - «Ich gehöre zu den spontan Durchorganisierten»

Zur Person Infos einblenden

Fai Baba, der mit bürgerlichem Namen Fabian Sigmund heisst, veröffentlichte 2010 sein erstes Album. Ursprünglich stammt Sigmund aus Zürich, mittlerweile lebt er auf einem Bauernhof in Oftringen AG mit zwei Landschaftsarchitekten, zwei Katzen, einem Hund, zehn Hühnern und einem Hahn. Am 4. Februar 2022 erscheint sein sechstes Album: «Veränderet». Es ist das erste Mundart-Album des 36-Jährigen. Am 11. November präsentiert er erstmals live eine Auswahl an Songs im Bogen F in Zürich. Am 12. November erscheint die neue Single «Fotograf». (bes)