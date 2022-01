10. Wehntaler Jahresblatt – «Ich gehöre zur Aromat-Generation» Singen, Tanzen, Theater sind bekannte Kulturthemen. Im aktuellen Wehntaler Neujahrsblatt finden aber auch Essen, Reden, Familie, Rituale und Lernen Platz. Barbara Gasser

Spezialitäten aus der persischen Küche sind es wert, gekostet zu werden. Foto: Neujahrsblatt / Dominique Batschelet

Der 69-jährige Schleiniker Toni Blum ist privat und beruflich in rund 40 Länder gereist. Er war in der Messe- und Veranstaltungsindustrie tätig. Dort kam er mit den unterschiedlichsten Ess- und Tischsitten in Berührung. Er ist Autor des Kapitels «Das kulturelle Umfeld des Essens» im 10. Wehntaler Neujahrsblatt, das dem Thema Kultur gewidmet ist.

Trotz seiner zahlreichen Erfahrungen mit ihm fremden Lebensmitteln sagt er: «Ich gehöre zur Aromat-Generation.» Aufenthalte in fremden Ländern ohne diese Streuwürze seien für ihn undenkbar gewesen. Über Mexiko schreibt er, dass dort das einfache Volk den Kopf einer geschlachteten Kuh vollständig verwerte. Als Picknickweltmeister bezeichnet er die Iraner, die sich selbst auf Verkehrsinseln und Seitenstreifen von Autobahnen niederlassen und ihre mitgebrachten Speisen geniessen. «Ausländer werden spontan zu diesen Outdoorgelagen eingeladen.»