«Ich habe all die Dinge gemacht, die mir Angst einjagten»

Fremde Menschen auf der Strasse ansprechen? Vor Publikum auftreten? Eine Dinnerparty geben? Für Jessica Pan lange Zeit der blanke Horror. Dann beschloss sie, sich ihren Ängsten zu stellen. Sie wollte ein Jahr lang leben wie eine kontaktfreudige Extrovertierte. Über ihre Erfahrungen hat sie ein Buch geschrieben.

Ich mag die Frage: «Wofür bist du dankbar?» Es ist schön, positive Dinge miteinander zu teilen. Das ist auch eine gute Möglichkeit, um mit jemandem in Kontakt zu treten, der zunächst eher einschüchternd wirkt.

Jessica Pan, Sie haben nun Übung darin, fremde Menschen anzusprechen. Ihre liebste Frage, um in eine tiefgründige Unterhaltung einzusteigen?

Ich bin eine stolze Introvertierte, aber ich habe irgendwann angefangen, das Introvert-Label als Ausrede zu benutzen, um alles zu vermeiden, was mir Angst gemacht hat.

Ich habe mir die meiste Zeit meines Lebens eingeredet, dass ich diese bestimmte Art von Persönlichkeit habe und dass Netzwerken oder öffentliches Sprechen einfach nichts für mich sind. Deshalb habe ich ein Jahr lang all die Dinge gemacht, die mir Angst einjagten. Ich kenne viele glückliche Introverts, die sich nicht verändern wollen und ich respektiere das. Aber für mich ist es eine unglaubliche Befreiung, dass ich die Fähigkeit besitze, mich zu verwandeln und neue Eigenschaften an mir zu entdecken.

Die US-Amerikanerin Jessica Pan ist freischaffende Journalistin und hat unter anderem im «Guardian», «The Cut»-Magazin und der «Elle» Texte veröffentlicht. Sie hat Literatur, Politik und Journalismus studiert und nach dem Studium in Peking als TV-Reporterin und Zeitschriften-Redaktorin gearbeitet. Pan lebt heute in London.

In welchen Momenten schränkt Sie Ihre Introversion ein?

Ja. Ich kann allein ein Buch lesen, lange Spaziergänge in der Natur machen oder einfach nur zuhause in meiner Küche sitzen und bin dabei rundum zufrieden.

Pan (vorne links) lebt in England – und schaut mit ihren Freunden zusammen auch mal ein Fussball-Spiel.

Was war Ihr merkwürdigster Introvert-Move?

Müssen sich Introvertierte ändern, um in unserer Gesellschaft zu bestehen – oder muss sich die Gesellschaft ändern?

Inzwischen gibt es zahlreiche Bücher, Blogs und Memes, die Introversion als positive Eigenschaft feiern. Was halten Sie von diesem Trend?

Es ist gesund, stolz darauf zu sein, wer man ist. Aber ich habe mich so sehr an dieses Label «Introvert» geklammert, dass ich Nein gesagt habe zu vielen Dingen, die sich am Ende als sehr erfüllend erwiesen haben.