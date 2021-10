Whistleblowerin outet sich – «Ich habe Angst, dass Facebook mich verklagt» Interne Akten offenbaren die tiefen Abgründe des Milliardenkonzerns. Öffentlich wurden sie dank Frances Haugen. Die ehemalige Mitarbeiterin erklärt, was sich jetzt ändern muss. Lena Kampf , Andrian Kreye , Georg Mascolo

Sie sollte bei Facebook Desinformation verhindern. Doch ihre Arbeit sei unterminiert worden, sagt Frances Haugen. Foto: Michael Morgenstern

Es ist früher Morgen an einem geheimen Ort an der US-amerikanischen Ostküste. Die junge Frau nimmt auf einem grauen Sofa Platz. Über das blonde Haar hat sie einen Kopfhörer mit silbernen Hörmuscheln gestülpt. Sie spricht schnell. Ab und zu fährt sie mit ihren Händen durch die Luft.

Zwei Jahre lang arbeitete Frances Haugen bei Facebook in der Zentrale in Menlo Park am Westufer der San Francisco Bay. Dann entschloss sie sich zu einem Schritt, der ihr Leben für immer verändern würde.

Sie wurde Whistleblowerin. Eine, die mutmassliche Missstände an die Öffentlichkeit bringt und so Veränderungen erzwingen will.