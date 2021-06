Lesung in Bülach – «Ich habe die Not der Süchtigen mitbekommen» Doreen Hüsser ist Therapeutin mit eigener Praxis in Niederhasli. Nun stellt sie ihr erstes Buch «Dein Weg zu dir» in der Schüür in Bülach vor. Ruth Hafner Dackerman

Therapeutin Doreen Hüsser aus Niederhasli hat ein Buch über ihre Erfahrungen in der Praxis geschrieben. Foto: Sibylle Meier

Wer mit Doreen Hüsser spricht, ist schnell von ihrer empathischen, lebensfrohen Art angetan. Seit mehr als 20 Jahren arbeitet die 53-jährige Mutter dreier Kinder und inzwischen bereits Grossmutter als Therapeutin in ihrer eigenen Praxis in Niederhasli. Hüsser hat ein Studium in Traditioneller Chinesischer Medizin, Craniosacral-Therapie und Viszeraler Osteopathie absolviert und besitzt einen eidgenössischen höheren Fachausweis in Komplementär-Therapie.

Gemeinsam mit ihrem Ehemann leitet sie zudem Seminare zur Persönlichkeitsentwicklung. «Zu mir in die Praxis kommen Klienten zwischen 8 und 80 Jahren», erzählt Hüsser. Seien die Probleme Migräne, Rückenschmerzen, Depressionen, Burn-out oder Lernschwierigkeiten – immer versucht sie, der Ursache auf den Grund zu gehen und Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen. «Ich möchte die Menschen in ihren Kompetenzen stärken, mehr potenzialorientiert als problemorientiert arbeiten. Jeder Mensch ist einzigartig.» So lohne es sich, den Weg in Angriff zu nehmen, um herauszufinden, wer man ist und was man gut kann. «Körper, Seele und Geist sind eine Einheit. Alles muss gepflegt werden.»