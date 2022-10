Gemeindepräsident Stefan Marty zieht nach 100 Tagen im Amt eine erste Bilanz. Er sagt, wo der Schuh in Regensdorf drückt. Und spricht über immense Investitionen.

«Ich habe eine 80-Stunden-Woche, bin also kaum einen Abend zu Hause»

Herr Marty, mussten Sie in den ersten 100 Tagen im Amt bereits einen Pflock eingeschlagen?

Nein. Es gibt ja nichts, was ich total verändern wollte. Ich will nur etwas näher bei den Bürgern sein. Und die einzelnen Ressortvorstände mehr in den Vordergrund rücken.